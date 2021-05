Internautas detonam decisão de Conmebol e Governo de sediar Copa América: 'Mata-mata de verdade'

O anúncio da Conmebol, nesta segunda-feira, que o Brasil será a nova sede da Copa América 2021 agitou os torcedores brasileiros nas redes sociais. Após Argentina e Colômbia desistirem de receber o evento por receio da Covid-19, o Governo Federal aceitou o convite e realizará a competição - mesmo com os mais de 462 mil pessoas vítimas da doença no país. Entre críticas e piadas, o tema foi rebatido no Twitter.

Torcedores ironizaram ações do Governo Federal (Reprodução/Twitter)

O assunto foi um dos mais comentados no Twitter brasileiro. No último domingo, a Argentina informou que não teria condições de receber o evento por conta dos crescentes casos de Covid-19 no país. A Colômbia, que inicialmente dividiria a organização do campeonato com os argentinos, também abriu mão de abrigar a disputa por viver uma intensa crise social e uma forte onda de manifestações e confrontos entre a população e a polícia.

A decisão foi anunciada na manhã desta segunda, após reunião emergencial da confederação. No Twitter, muitos torcedores apontaram a novidade como uma tentativa da gestão do presidente da República Jair Bolsonaro de ofuscar possíveis críticas ao seu governo, enquanto outros compararam a agilidade do "sim" presidencial com a extensa negociação por compra de vacinas.

Teve também quem defendesse a escolha. Afinal, se os jogos do Brasileiro e da Libertadores podem acontecer, o Brasil pode receber as seleções sul-americanas, apontaram estes. Confira abaixo a repercussão e algumas frases dos torcedores:

Copa América será no Brasil e terá mata-mata pic.twitter.com/bTgRsuAtHd — Sensacionalista (@sensacionalista) May 31, 2021

A Argentina deixou de sediar a Copa América por conta do aumento de casos de Covid A solução? Sediar no Brasil pic.twitter.com/gJUHr9tLaI — Gus Modo CPI 🦊💸 (@gugaoshow) May 31, 2021

Saiu o mascote da Copa América 2021?!? pic.twitter.com/wkmR9C6hFy — Antonio Tabet (@antoniotabet) May 31, 2021

Equipes vão abraçar um mata-mata de verdade. — Doutor Pândego (@DoutorPandego) May 31, 2021

TÃO QUERENDO FAZER FINAL COM PÚBLICO NA COPA AMÉRICA??????? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pic.twitter.com/bI44i2sBcT — Major Tom To Ground Control (@gustavo_tvrs) May 31, 2021

A Argentina deixou de ser sede da Copa América devido à piora da pandemia de Covid-19 no país. Aí escolheram o Brasil. Que ótimo, aqui tá tudo sob controle! Praticamente acabou o Covid-19, não morre ninguém. Bóra jogar bola e fazer aglomeração! #CopaAmerica2021 #CopaAmericaNao — Renata que não é ingrata (@Renata_oliver2) May 31, 2021