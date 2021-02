Internautas brincam com expulsão de Rodinei contra o Flamengo: 'R$ 1 milhão nunca foi tão mal gasto'

Com a doação de um ilustre torcedor, o Internacional arcou com a multa de R$ 1 milhão para escalar o lateral Rodinei contra o Flamengo. No entanto, a estratégia acabou dando errado.

No início do segundo tempo da partida, realizada no Maracanã, Rodinei acertou um pisão no tornozelo de Filipe Luís em uma dividida. Após revisão no árbitro de vídeo, o lateral acabou sendo expulso.

Confira a tabela do Brasileirão e simule as últimas rodadasLogo após o lance, as redes sociais explodiram com comentários sobre a expulsão, que acabou virando piada entre os internautas.

Confira algumas reações:

Meu Deus o Rodinei expulso. Um milhão nunca foi tão mal gasto. — Beatriz (@beatrizoccoler) February 21, 2021

Se eu fosse o torcedor pediria metade do dinheiro de volta, rodinei so jogou o 1 tempo — Samanta (@MantaAlves) February 21, 2021

RODINEI FALHOU NO GOL RODINEI É EXPULSO RODINEI RENDEU UM MILHÃO AO FLAMENGO RODINEI É MUITO FLAMENGO — ㅤㅤ ㅤ (@Sihdney) February 21, 2021

22 mil reais por minuto custou o Rodinei — Marcos Castro (@marcoscastro) February 21, 2021

Imagina doar 1 milhão pro RODINEI ser escalado num jogo decisivo e acreditar que isso seria uma boa ideia — Bruno Doutor em BBB (@muitohumillde) February 21, 2021