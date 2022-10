Internacional x Santos: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (01/10) pelo Brasileirão

Internacional e Santos disputam neste sábado (01/10), em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida está programada para começar às 15h (horário de Brasília), no Estádio Beira Rio, no Paraná. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Internacional x Santos?

A partida entre Internacional x Santos será transmitida pelo streaming Premiere

Como Internacional x Santos chegam para o jogo?

O Internacional ocupa o 3º lugar na tabela de classificação com 50 pontos. Já o Santos, com 37, está na 10ª posição.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Santos

Brasileirão

Local: Estádio Beira Rio, no Paraná

Data/Horário: 01 de outubro de 2022, 15h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril(SC)

Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão. TÉCNICO: Mano Menezes

Santos: João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Carlos Sánchez (Rodrigo Fernández) e Luan; Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo. TÉCNICO: Orlando Ribeiro

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)