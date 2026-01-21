Internacional supera o xará Inter de Santa Maria e volta a ganhar no Gaúcho Estadão Conteúdo 21.01.26 21h37 O Internacional voltou a ganhar no Campeonato Gaúcho. Após derrota para o Ypiranga por 2 a 1 na rodada passada, o time colorado se reabilitou ao bater o seu xará, o Internacional de Santa Maria, pelo placar de 2 a 0, no estádio Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (21). Alan Patrick, logo no começo do jogo, e Félix Torres, no apagar das luzes, marcaram os gols. Com o resultado, o Internacional se manteve na liderança do Grupo A com nove pontos. O Inter de Santa Maria é apenas quinto do Grupo B, com dois. Nesta primeira fase, os 12 times foram divididos em duas chaves, onde os quatro primeiros colocados avançam ao mata-mata. Jogando em casa, o Internacional foi para cima desde o início e abriu o placar logo aos cinco minutos, em cobrança de pênalti. Paulinho cruzou na área e a bola bateu na mão do defensor. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Alan Patrick foi para a cobrança e não desperdiçou. Apesar de ter saído atrás no placar, o Inter de Santa Maria não abdicou de jogar e quase empatou aos 25 minutos. Yuri Mamute recebeu na área e só ajeitou para João Felipe, que chegou batendo, mas chutou alto demais. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa. No segundo tempo, o Internacional teve dois gols anulados, perdendo a chance de ampliar o placar. Primeiro, balançou às redes com Borré, aos 16 minutos, mas ele estava impedido no início da jogada. Depois, o próprio camisa 19 recebeu de Bernabei, mas estava em posição irregular de novo. A partir daí, os donos da casa passaram a controlar bem a vitória, enquanto o Inter de Santa Maria pouco conseguiu responder a altura. A melhor chance aconteceu aos 34 minutos, quando Marco Antônio recebeu livre na área, mas pegou mal na bola e mandou por cima. Já nos acréscimos, o Internacional deu números finais à partida. Aos 46, depois de um cruzamento na área, Félix Torres apareceu sozinho na área e testou para o fundo da rede. Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a disputa da quinta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. No sábado (24), o Inter de Santa Maria visita o Guarany de Bagé, no estádio Estrela D'Alva, às 20h. No domingo (25), o Internacional faz o Gre-Nal contra o Grêmio, no Beira-Rio, às 20h. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 2 X 0 INTER DE SANTA MARIA INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Félix Torres), Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo, Paulinho (Bruno Henrique) e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho (João Victor), Carbonero (Allex) e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano. INTER DE SANTA MARIA - Iago Hass; Mizael, Salazar, Mateus Santana e Otávio; Júlio Simas, Marco Antônio, Laion e João Felipe (Inácio Artifon); Wilson Júnior (Vitor Júnior) e Yuri Mamute (Michel). Técnico: Bruno Coutinho. GOLS - Alan Patrick, aos cinco minutos do primeiro tempo; Félix Torres, aos 46, do segundo. ÁRBITRO - Allan Ricardo Freitas. CARTÕES AMARELOS - Ronaldo (Internacional) e Mateus Santana e Vitor Júnior (Inter de Santa Maria). RENDA - R$ 170.846,00. PÚBLICO - 9.467 torcedores. LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). 