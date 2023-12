Internacional mira Gustavo Scarpa para a temporada de 2024

O meio-campista Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, surge como o principal nome do Internacional para a temporada de 2024. O jogador de 29 anos atua por empréstimo no Olympiacos, da Grécia, mas seu passe pertence ao Nottingham Forest, clube inglês que o tirou do Palmeiras no final da última temporada. Na equipe da Premier League, o jogador acabou perdendo espaço no decorrer da temporada após atuações sem brilho, disputando apenas 10 jogos.

VEJA MAIS



De acordo com o Globoesporte.com, o Internacional abriu as conversas com Scarpa há duas semanas, e já teria feito uma oferta para o atleta. No momento, a diretoria do clube gaúcho está tentando convencer o jogador a aceitar o retorno ao futebol brasileiro. Recentemente, o Atlético-MG iniciou conversas com o atleta, mas desistiu.

Melhor jogador do último Brasileirão, Gustavo Scarpa é visto pelo Colorado como uma peça para dividir protagonismo com Alan Patrick, Aránguiz e Valencia, e até como uma possível reposição a Maurício, cobiçado pelo mercado europeu.