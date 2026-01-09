Internacional anuncia contratação do meia Paulinho de Paula, ex-Vasco

O Inter, enfim, anunciou o seu primeiro reforço visando a temporada 2026. A diretoria divulgou o acerto com o meio-campista Paulinho de Paula, atleta que passou pelo Vasco no passado e que atualmente está sem clube. O jogador chega à capital gaúcha nesta sexta-feira.

"O Sport Club Internacional informa que acertou as bases contratuais com o meio-campista Paulinho de Paula. O jogador desembarca em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira para a realização de exames médicos e a sequência dos trâmites jurídicos e administrativos", diz parte do texto da nota oficial.

O anúncio surpreende pelo fato de o acerto ter ainda questões pendentes para sacramentar aquisição do novo atleta, que não teve espaço com Fernando Diniz no Vasco após se recuperar de lesão (ruptura dos ligamentos do joelho).

"Concluída essas etapas, o atleta será oficializado como reforço do clube para a temporada 2026 e passará a integrar o elenco profissional no CT Parque Gigante, sob o comando do treinador Paulo Pezzolano", conclui o comunicado.

Titular no início de 2025 sob o comando de Fábio Carille, o jogador passou a ser pouco utilizado com a troca de comando técnico no Vasco. Ele fez 27 jogos ao longo do ano e deu uma assistência. Agora, ele espera retomar o seu melhor momento na carreira com a camisa do Inter.