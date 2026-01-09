Internacional anuncia contratação do meia Paulinho de Paula, ex-Vasco Estadão Conteúdo 09.01.26 13h57 O Inter, enfim, anunciou o seu primeiro reforço visando a temporada 2026. A diretoria divulgou o acerto com o meio-campista Paulinho de Paula, atleta que passou pelo Vasco no passado e que atualmente está sem clube. O jogador chega à capital gaúcha nesta sexta-feira. "O Sport Club Internacional informa que acertou as bases contratuais com o meio-campista Paulinho de Paula. O jogador desembarca em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira para a realização de exames médicos e a sequência dos trâmites jurídicos e administrativos", diz parte do texto da nota oficial. O anúncio surpreende pelo fato de o acerto ter ainda questões pendentes para sacramentar aquisição do novo atleta, que não teve espaço com Fernando Diniz no Vasco após se recuperar de lesão (ruptura dos ligamentos do joelho). "Concluída essas etapas, o atleta será oficializado como reforço do clube para a temporada 2026 e passará a integrar o elenco profissional no CT Parque Gigante, sob o comando do treinador Paulo Pezzolano", conclui o comunicado. Titular no início de 2025 sob o comando de Fábio Carille, o jogador passou a ser pouco utilizado com a troca de comando técnico no Vasco. Ele fez 27 jogos ao longo do ano e deu uma assistência. Agora, ele espera retomar o seu melhor momento na carreira com a camisa do Inter. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Paulinho de Paula contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32