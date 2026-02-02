Interferência externa? CBF explica presença de Bassols em análise da expulsão de Carrascal A presença de Bassols durante a revisão foi questionada pelo comentarista de arbitragem Paulo Caravina como possível interferência externa Estadão Conteúdo 02.02.26 18h18 Atuando como observador do VAR na Supercopa Rei, Péricles Bassols precisou intervir na revisão de Rodolpho Toski Marques para a análise que determinou a expulsão de Carrascal, do Flamengo, antes do recomeço da partida vencida pelo Corinthians, na volta do intervalo. A presença de Bassols durante a revisão foi questionada pelo comentarista de arbitragem Paulo Caravina como possível interferência externa. Para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, trata-se de medida prevista para a função desempenhada por Bassols na partida. Segundo o protocolo, o observador do VAR não pode "estar envolvido em qualquer tomada de decisões, com a exceção de impedir uma infração do protocolo". A CBF afirma que Bassols "limitou-se a reforçar que o procedimento adotado estava em conformidade com as diretrizes do VAR, sem qualquer recomendação sobre a decisão a ser tomada pelo árbitro". "Ressalte-se que orientar sobre o procedimento é da natureza da função do Observador de VAR, e não configura interferência externa", completa a entidade. O QUE ACONTECEU? No fim do primeiro tempo, Carrascal agrediu Breno Bidon, em lance que não foi visto pelo árbitro de campo, Rafael Klein. A etapa inicial foi encerrada, e os times foram aos vestiários. A checagem do VAR foi concluída quando os jogadores já haviam descido para o intervalo. A intervenção do VAR em casos de conduta violenta é prevista a qualquer momento da partida, inclusive após o reinício do jogo. "No lance em questão, ao término do primeiro tempo, a varredura realizada pelo árbitro assistente de vídeo, com base nas imagens das 34 câmeras disponíveis, não identificou de forma conclusiva uma possível conduta violenta. A imagem que evidenciou o lance foi detectada apenas durante o intervalo da partida, procedimento que está expressamente amparado pelo Livro de Regras do Jogo", diz a CBF, em nota. Na imagem da cabine do VAR, é possível ver Péricles Bassols junto do VAR Rodolpho Toski Marques e do assistente de VAR, Emerson de Almeida Ferreira. Bassols justifica a revisão mesmo após o fim do primeiro tempo: "Conduta violenta pode ser revisada a qualquer momento", frase repetida por Toski Marques. "Eu vou te mostrar o ponto de contato, Klein, e depois em velocidade em 30%, você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário", explicou o árbitro de vídeo a Rafael Klein. O árbitro de campo respondeu: "Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola fazendo o movimento de soco, com a mão fechada, em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. A minha decisão é cartão vermelho para o número 15 (Carrascal) por conduta violenta, ok?". Em outro comunicado, publicado ainda no domingo, a CBF já havia explicado o procedimento. A entidade informou ainda que houve uma queda de energia elétrica em setores do estádio, inclusive na cabine do VAR, durante o intervalo do jogo. "O sistema de contingência (no-break) manteve a operação do VAR por aproximadamente 15 minutos. Como a energia na região não foi restabelecida prontamente, a partida transcorreu sem o uso do VAR entre os 15 e os 34 minutos do segundo tempo", diz a nota. O Corinthians abriu o placar no primeiro tempo, com Gabriel Paulista, de cabeça. No minuto anterior ao período em que o VAR esteve fora do ar, o time alvinegro ampliou com Memphis Depay, mas a arbitragem assinalou impedimento. Yuri Alberto balançou as redes nos acréscimos e garantiu a vitória por 2 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa do Rei VAR interferência externa Péricles Ballos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt 02.02.26 17h21 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4) 02.02.26 13h42 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11