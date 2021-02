Inter pode se desfazer de Hakimi; Chelsea e Arsenal monitoram

Apesar de ter sido contratado nesta temporada, Hakimi pode estar próximo de uma saída da Inter de Milão, segundo o “The Athletic”. O portal afirma que o clube italiano passa por sérias dificuldades econômicas e que o lateral direito poderia jogar na Premier League na próxima época. Chelsea e Arsenal são os principais interessados.

Os italianos já tiveram que atrasar a primeira parcela dos 40 milhões de euros (R$ 266 milhões na cotação atual) firmados pelo jogador com o Real Madrid e os números do clube estão no vermelho. A venda do marroquino poderia servir para equilibrar o balanço de contas e reduzir o prejuízo que a entidade nerazzurri vem tendo neste período da pandemia da Covid-19.

> Veja a tabela do Campeonato ItalianoChelsea e Arsenal surgem como os favoritos, mas os Blues não devem se movimentar caso enxerguem em Reece James o futuro lateral direito do clube. Os Gunners são os favoritos, uma vez que Bellerín também está na mira do Barcelona para a próxima temporada e Hakimi, que faz boa temporada, pode aterrissar em Londres para substituir o espanhol.