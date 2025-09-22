Inter acelera negociações e mira Luis Zubeldía para assumir o comando deixado por Roger Machado

A busca do Internacional por um novo treinador após a saída de Roger Machado tem um nome em evidência. De acordo com a imprensa gaúcha, o argentino Luis Zubeldía, ex-São Paulo, passou a ser um dos principais cotados para assumir o comando colorado. A direção trabalha para definir rapidamente o substituto, com o objetivo de tê-lo no banco já diante do Juventude, no próximo sábado, pelo Brasileirão.

As primeiras conversas aconteceram nesta segunda-feira e ainda não houve avanço concreto, mas o contato abriu espaço para uma negociação. O Inter tem pressa, embora evite estipular prazos formais para anunciar o novo técnico. A diretoria colorada passou o dia em reuniões, avaliando os caminhos possíveis para fechar o acordo.

A favor da operação está o fato de Zubeldía estar livre no mercado desde junho, quando deixou o São Paulo. Aos 44 anos, o treinador tem no currículo a conquista da Copa Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano de 2023 com a LDU. Em sua passagem pelo Morumbi, comandou 85 partidas, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Outro ponto que facilita é a questão financeira. Segundo as informações apuradas, os valores pedidos não estariam fora da realidade do Inter, que teria condições de absorver o investimento para trazer o treinador e sua comissão técnica. O pacote incluiria auxiliar, preparador físico e analista de desempenho.

Apesar do destaque a Zubeldía, o clube também mapeia outras alternativas. Ramón Díaz, oferecido há cerca de um mês, segue disponível no mercado após deixar o Olimpia, do Paraguai, mas não houve tratativas. Já Martín Anselmi, ex-auxiliar de Miguel Ángel Ramírez, foi sondado por intermediários, enquanto Odair Hellmann, atualmente no Athletico-PR, agrada mas tem multa rescisória alta, avaliada em R$ 5 milhões.

A diretoria colorada sabe que a escolha é decisiva. O presidente Alessandro Barcellos evitou detalhar o perfil buscado, mas destacou que deseja dar continuidade e estabilidade ao próximo trabalho. A demissão de Roger, confirmada após a derrota para o Grêmio, reforçou a urgência por um nome capaz de reorganizar a equipe em meio à disputa do Campeonato Brasileiro.

Com a derrota para o maior rival, o Inter é apenas o 13º colocado, com 27 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vitória tem 22.