Inter acelera negociações e mira Luis Zubeldía para assumir o comando deixado por Roger Machado Estadão Conteúdo 22.09.25 20h08 A busca do Internacional por um novo treinador após a saída de Roger Machado tem um nome em evidência. De acordo com a imprensa gaúcha, o argentino Luis Zubeldía, ex-São Paulo, passou a ser um dos principais cotados para assumir o comando colorado. A direção trabalha para definir rapidamente o substituto, com o objetivo de tê-lo no banco já diante do Juventude, no próximo sábado, pelo Brasileirão. As primeiras conversas aconteceram nesta segunda-feira e ainda não houve avanço concreto, mas o contato abriu espaço para uma negociação. O Inter tem pressa, embora evite estipular prazos formais para anunciar o novo técnico. A diretoria colorada passou o dia em reuniões, avaliando os caminhos possíveis para fechar o acordo. A favor da operação está o fato de Zubeldía estar livre no mercado desde junho, quando deixou o São Paulo. Aos 44 anos, o treinador tem no currículo a conquista da Copa Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano de 2023 com a LDU. Em sua passagem pelo Morumbi, comandou 85 partidas, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Outro ponto que facilita é a questão financeira. Segundo as informações apuradas, os valores pedidos não estariam fora da realidade do Inter, que teria condições de absorver o investimento para trazer o treinador e sua comissão técnica. O pacote incluiria auxiliar, preparador físico e analista de desempenho. Apesar do destaque a Zubeldía, o clube também mapeia outras alternativas. Ramón Díaz, oferecido há cerca de um mês, segue disponível no mercado após deixar o Olimpia, do Paraguai, mas não houve tratativas. Já Martín Anselmi, ex-auxiliar de Miguel Ángel Ramírez, foi sondado por intermediários, enquanto Odair Hellmann, atualmente no Athletico-PR, agrada mas tem multa rescisória alta, avaliada em R$ 5 milhões. A diretoria colorada sabe que a escolha é decisiva. O presidente Alessandro Barcellos evitou detalhar o perfil buscado, mas destacou que deseja dar continuidade e estabilidade ao próximo trabalho. A demissão de Roger, confirmada após a derrota para o Grêmio, reforçou a urgência por um nome capaz de reorganizar a equipe em meio à disputa do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o maior rival, o Inter é apenas o 13º colocado, com 27 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vitória tem 22. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B 22.09.25 19h44 SÉRIE B Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada 22.09.25 18h57 Da pra sonhar? Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar 22.09.25 18h29 BOLA DE OURO Dembélé supera concorrência e conquista a Bola de Ouro 2025 Francês desbancou joia Lamine Yamal e levou premio de melhor do mundo em 2025. 22.09.25 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38