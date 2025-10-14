Inglaterra goleia e é primeira europeia na Copa do Mundo; Portugal vacila e adia classificação A campeã mundial de 1966 garantiu a vaga na Copa de 2026. Estadão Conteúdo 14.10.25 19h03 A Inglaterra é a primeira seleção europeia classificada para a Copa do Mundo. O time carimbou a vaga nesta terça-feira, ao vencer a Letônia por 5 a 0 em Riga, capital letã. Já Portugal adiou a classificação, após empatar por 2 a 2 com a Hungria, em Lisboa. Cristiano Ronaldo fez dois gols, no que parecia ser uma virada portuguesa. O time de Roberto Martínez, porém, deixou de matar o jogo e viu os húngaros crescerem e retomarem a igualdade no placar. Para os ingleses, bastava vencer. O time da Letônia, porém, não iria facilitar, mesmo que apenas se defendesse. A estrelada equipe de Thomas Tuchel amassava o adversário. Kane, Saka e Gordon chegaram a perder boas chances. A insistência teve resultado aos 25 minutos, quando Gordon enfim abriu o placar. O atacante do Newcastle recebeu em contragolpe pela esquerda, cortou para o meio e bateu no canto do goleiro Zviedris. Enquanto os ingleses pressionavam, a Letônia se segurou e abusou do jogo físico: fechou o primeiro tempo com seis faltas. Com a bola no pé, os letões eram desastrosos. Em saída errada, Kane recuperou a bola e bateu da entrada da área para ampliar. O camisa 9 ainda fez o terceiro do jogo antes de o primeiro tempo acabar. Após revisão na cabine do VAR, foi apontado pênalti em cima do próprio Kane, que bateu e ampliou. O domínio inglês continuou após o intervalo. Desastrosa, a defesa letã entregou o quarto gol. Após cruzamento, o goleiro Zviedris errou a saída, a bola bateu no zagueiro Tonisevs e entrou. Gradualmente, a Inglaterra tirou o pé. Por vezes, a equipe ainda chegava ao ataque, mas sem o mesmo vigor. Ainda assim, Eberechi Eze fechou a conta: 5 a 0. Foi a sexta vitória inglesa em seis jogos nas Eliminatórias Europeias. Mais do que isso, o time não foi vazado até aqui. No outro jogo do Grupo K, a Sérvia venceu Andorra por 3 a 1, fora de casa. Guillaume López abriu o placar para os mandantes, mas Christian García (contra), Vlahovic e Mitrovic viraram e garantir o triunfo sérvio. A Sérvia, próxima adversária da Inglaterra, vai disputar a vaga na repescagem contra a Albânia, que visita Andorra na próxima rodada. PORTUGAL VIRA SOBRE HUNGRIA, MAS CEDE EMPATE E ADIA CLASSIFICAÇÃO Para confirmar a vaga, Portugal precisava vencer e contar com um tropeço da Armênia, contra a Irlanda. A missão começou mal, com os próprios portugueses tendo dificuldade, sem conseguir furar a defesa húngara. A atmosfera favorável da torcida de Lisboa virou tensão logo aos oito minutos, quando Szoboszlai cobrou escanteio, Diogo Costa saiu mal, e Ádám Szalai abriu o placar de cabeça. Portugal teria de jogar contra seu próprio nervosismo. Isso foi ilustrado em uma cobrança de falta, em que Nuno Mendes iria rolar para Cristiano Ronaldo, mas errou o toque e entregou a bola de graça para os adversários. O time de Roberto Martínez, então, passou a trocar passes, colocando a cabeça no lugar. Assim, Vitinha abriu para Semedo, que cruzou para Cristiano Ronaldo, com muita liberdade entre os zagueiros, empurrar para as redes. O repertório húngaro era limitado e dependente de passes achados por Szoboszlai. Já Portugal demonstrava falta de eficácia. No acréscimo da primeira etapa, Cristiano Ronaldo resolveu novamente. Pedro Neto recuou para Nuno Mendes. O lateral cruzou e, novamente, CR7 finalizou para marcar. Foi o gol número 948 do craque na carreira. Os portugueses mantiveram o ritmo no segundo tempo, mas faltava a conclusão qualificada. As trocas do técnico Roberto Martínez prejudicaram o coletivo, que construía menos. Por diferentes chances, o time deixou de matar o jogo. A Hungria foi quem buscou mais o ataque nos minutos finais, elevando a tensão da partida. Aos 45 minutos da segunda etapa, Lukács avançou pela direita e cruzou. O craque Szoboszlai frustrou os portgueses com o empate. Em Dublin, o resultado que Portugal precisava veio. A Irlanda venceu Armênia, por 1 a 0, com gol de Evan Ferguson. Na vice-liderança do Grupo F, a Hungria visita os armênios na próxima Data Fifa. Já Portugal encara a Irlanda, fora de casa. Na rodada final, ainda em novembro, os albaneses visitam a Inglaterra. Já os sérvios recebem a Letônia. 