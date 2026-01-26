Infantino brinca sobre assumir seleção, detalha encontro com Lula e elogia Carlo Ancelotti Estadão Conteúdo 26.01.26 16h38 Gianni Infantino saiu do encontro com o presidente Lula e disse que iria assumir a seleção brasileira, enquanto Carlo Ancelotti iria para a Fifa. Foi uma brincadeira do italiano sobre a reunião em Brasília, que debateu a Copa do Mundo Feminina de 2027. "Apresentamos ao presidente Lula a mudança que vamos fazer. Carlo Ancelotti vai ser o presidente da Fifa e Gianni Infantino vai ser o selecionador do Brasil", brincou Infantino, que falou sério, em seguida. "Falamos do Mundial Feminino, do Brasil 2027, que vai ser o melhor. E concordamos: o melhor Mundial da história do futebol. Teremos entre três e quatro milhões de torcedores do mundo inteiro que vão encher os oito maravilhosos estádios nas oito cidades-sede. Teremos três bilhões de pessoas, no mínimo, que vão ver este Mundial feminino (pela TV), que vai ser um êxito total." "Deixamos o Carlo, que é o melhor. Carlo Ancelotti é o melhor", completou Infantino sobre "assumir" a seleção brasileira. Ter o Brasil como país-sede do Mundial de Clubes de 2029 também foi um dos assuntos discutidos. A proposta já havia sido levantada pela CBF e, agora, ganhou o apoio de Lula. Infantino não abordou a possibilidade, mas elogiou a estrutura do País para receber grandes eventos da Fifa, citando novamente a Copa Feminina. "Tudo está pronto no Brasil. Há estádios, há hotéis, há aeroportos. Não precisamos de nada, apenas a alegria da gente. Que toda a gente esteja com a Fifa, com a CBF e com o governo para apoiar as mulheres e o futebol feminino e todas as causas das mulheres", disse. O presidente da CBF, Samir Xaud, também comentou sobre o Mundial de Clubes. "Isso é um assunto que a gente já lançou. Ainda não se lançou a campanha em si, mas a gente já se fala em bastidores, vamos trabalhar para isso. A gente acredita que o Brasil está apto a receber esse evento grandioso, mas isso requer muitas conversas, muitos ajustes, mas o Brasil vai, sim, colocar sua candidatura para 2029", confirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Gianni Infantino Lula Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15