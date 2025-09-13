Imprensa espanhola exalta início de temporada de Mbappé: 'É o dono do campeonato' Estadão Conteúdo 13.09.25 17h47 Com um gol e uma assistência, o atacante Mbappé brilhou na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad por 2 a 1, no estádio Anoeta, em San Sebastián, neste sábado, pela quarta rodada de La Liga. Jornais espanhóis, especialmente os de Madri, destacam a performance do francês neste começo de temporada. "Mbappé é o dono do campeonato", escreveu o Marca. O As lamenta que a atuação equivocada da arbitragem tenha ofuscado "as maravilhas que o parisiense vem proporcionando desde o início da temporada". A equipe da capital espanhola teve o zagueiro Huijsen expulso ainda no primeiro tempo. Para o diário, Mbappé é ouro e está no auge. "Kylian aprimorou seu talento indiscutível, lembrando-nos daquele atacante estelar que venceu a Copa do Mundo de 2018 na Rússia com arranques que entrarão para a história." Contra a Real Sociedad, Mbappé teve uma atuação muito destacada nos primeiros 15 minutos e foi comparado a Ronaldo e Butragueño, atacante espanhol ídolo do time de Madri. "O camisa 10 deixou sua marca com uma explosão à la Ronaldo, acelerando como um raio e finalizando com um chute de pé direito indefensável. Ele ainda nos reservou outra maravilha com uma jogada ao estilo de Butragueño, dançando para servir o turco Arda Güler (autor do segundo gol do Real)", elogiou o Marca, lembrando que naquele momento o time já estava com um jogador a menos. Mbappé ainda deu outra assistência, mas o gol foi anulada por impedimento, e acertou a trave neste sábado no estádio Anoeta. "A atuação impressionante de Kylian reforçou a liderança do Real Madrid", escreveu o jornalista José María Rodríguez, do Marca. Aos 26 anos, o francês está em sua segunda temporada no Real Madrid. Na última temporada, o time da capital viu o rival Barcelona vencer tudo na Espanha, mas Mbappé terminou como artilheiro de La Liga com 31 gols. Agora, nas quatro primeiras rodadas do campeonato, já marcou quatro vezes e assumindo o topo entre os goleadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Mbappé Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 TÁ RUIM! Paysandu e América-MG empatam em jogo marcado por pobreza técnica Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor segue na lanterna e parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C 13.09.25 17h57