Ídolo de Real Madrid e Fluminense, Marcelo anuncia aposentadoria aos 36 anos

Nesta quinta-feira (6), o lateral-esquerdo Marcelo, um dos maiores nomes de sua geração, anunciou a aposentadoria do futebol aos 36 anos. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador comunicou a decisão aos fãs.

“Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar para o futebol. Obrigado por tudo”, disse Marcelo em vídeo

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

O craque encerra a carreira com um legado de mais de 30 títulos, incluindo cinco Champions League, seis Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, uma Libertadores e uma Copa das Confederações. O lateral teve passagens pelo Fluminense, Real Madrid e Olympiacos, além de 12 anos defendendo a seleção brasileira.

VEJA MAIS

No Real Madrid, onde atuou por 15 anos, Marcelo se consagrou como um dos melhores laterais-esquerdos do mundo, fazendo uma dupla de sucesso com Cristiano Ronaldo. Além disso, o brasileiro chegou a ser o jogador com mais títulos da história do Real em determinada época. Recentemente, foi ultrapassado pelo lateral-direito Dani Carvajal, o zagueiro Nacho Fernández e o meia Luka Modrić.

A decisão de se aposentar ocorre três meses após sua rescisão de contrato com o Fluminense, motivada por um desentendimento com o técnico Mano Menezes. O lateral se preparava para entrar em campo contra o Grêmio, quando se queixou de toques do técnico em seu braço, alegando que Mano queria "fazer média" com a torcida do Tricolor. Apesar do episódio, Marcelo conquistou títulos importantes na volta ao clube que o revelou, como a Recopa Sul-Americana e a Libertadores, além do Campeonato Carioca de 2023.