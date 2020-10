Ídolo do futsal, Falcão ganha camisas em alusão a Paysandu e Remo em evento esportivo

O maior jogador de futsal em todos os tempos esteve em Belém. Na noite desta terça-feira (27), Falcão esteve no lançamento de empreendimento esportivo na capital, com a marca do craque das quadras.

Vir a Belém, aliás, é um motivo de felicidade para o camisa 12.

“Eu sou brasileiro e tenho orgulho de ser brasileiro. Me orgulho de ser um dos únicos atletas de alto rendimento que nunca saiu do país. E vir a Belém, ao Pará, é sempre uma grande felicidade. Representa uma parte muito importante do nosso país e eu fico satisfeito de novamente estar aqui”, contou.

Para a noite de Falcão em quadras paraenses, vários nomes do esporte na Terra das Mangueiras. No lado bicolor, Zé Augusto e Vandick foram alguns rostos.

Falcão ganhou camisa com a cor do Papão (Felipe Saraiva)

Enquanto Fábio Oliveira e Agnaldo representaram o Clube do Remo. Os ex-jogadores de futebol deram presentem para Falcão com as cores da dupla Re-Pa.

Agnaldo deu camisa azulina para Falcão (Felipe Saraiva)

