Ídolo do Flamengo, Junior visita o Ninho do Urubu e recebe presente de Rogério Ceni

O Ninho do Urubu contou com uma visita ilustre na tarde desta quinta-feira. Convidado para participar de um programa da FlaTV, o ex-lateral Junior compareceu ao centro de treinamento do Flamengo e recebeu uma camisa como presente de Rogério Ceni.

O momento do encontro entre o ídolo rubro-negro e o atual treinador da equipe foi registrado e divulgado pelo Flamengo nas redes sociais. A camisa rosa é o terceiro modelo do uniforme de goleiro para a temporada 2021.

O Flamengo também anunciou que Junior participará do quadro "Encontro de Gerações", da FlaTV, com o também lateral-esquerdo Filipe Luís. O programa foi gravado nesta quinta-feira e será publicado nas próximas semanas. A última edição deste quadro contou com a presença de Gabigol e Zico.

O dia de atividades no Ninho do Urubu desta quinta-feira foi apenas o segundo do período de 10 dias sem jogos do Flamengo. A equipe se prepara para voltar a campo contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil, em 10 de junho.