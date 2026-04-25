Ídolo do Benfica, Luisão critica pena branda para Prestianni: 'o recado que fica é perigoso' Em suas redes sociais, o ex-defensor postou um texto sobre a decisão da entidade Estadão Conteúdo 25.04.26 12h28 O ex-zagueiro Luisão se pronunciou na noite desta sexta-feira (24) sobre a pena para o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica. Acusado de racismo contra Vinicius Júnior, o atacante recebeu a punição de seis jogos da UEFA, por conduta discriminatória. Ídolo do clube português, o brasileiro criticou o julgamento. Em suas redes sociais, o ex-defensor postou um texto sobre a decisão da entidade e apontou que o julgamento dá um "recado perigoso". "O que me incomoda profundamente é a forma como esse caso se desenrolou. Uma fala que antes era negada passa a ser admitida, mas em outro contexto, e convenientemente se enquadrando em outro tipo de ofensa… Isso, por si só, levanta questionamentos. Não sobre o que pode ser provado, mas sobre o que estamos dispostos a aceitar". "No fim das contas, o recado que fica é perigoso. Parece que, dependendo do caminho escolhido, sempre existe uma forma de amenizar as consequências, que deveriam ser duras e exemplares. E isso não pode ser normalizado", comentou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Desde que o caso aconteceu, em fevereiro deste ano, em uma partida da Champions League, Luisão saiu em defesa do atacante do Real Madrid e seleção brasileira. O posicionamento inclusive levantou a insatisfação entre os torcedores do Benfica, clube pelo qual o ex-zagueiro passou a maior parte da carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Luisao Benfica Vinicius Júnior Prestianni COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-SE fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 FÓRMULA 1 Fernando Alonso descarta aposentadoria: 'me sinto competitivo e motivado' Aos 44 anos, o competidor não vive um bom momento e ainda não pontuou na atual edição 25.04.26 10h22