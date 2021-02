Ida de VP da CBF ao hotel do Inter antes de 'decisão' é criticada pelo Flamengo: 'Total insensibilidade'

Horas antes da partida entre Flamengo e Internacional, que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro, o vice-presidente da CBF Francisco Noveletto foi ao hotel onde está concentrada a delegação do Colorado. O episódio, que ocorreu pela manhã deste domingo, foi criticado por Rodrigo Dunshee. O VP rubro-negro classificou a ida do dirigente como uma "total insensibilidade".

- A presença de um VP da CBF na concentração do Internacional horas antes de um jogo decisivo é de uma total insensibilidade. Não podemos fazer suposições, ou dar azo aos boatos, mas, esse tipo de conduta, afronta o discurso da transparência e isenção apregoado pela CBF - publicou Dunshee em uma rede social, completando com um comentário sobre a camisa de Noveletto:

- E que tal a camisa vermelha?

As declarações de dirigentes esquentaram ainda mais o clima para a partida deste domingo, que coloca frente a frente líder e vice-lider, que estão separados por apenas um ponto. Caso o Internacional vença no Maracanã, garantirá o título nacional após 41 anos. O Rubro-Negro, se conquistar os três pontos, assumirá a ponta e dependerá de si na última rodada, na quinta-feira.

Francisco Noveletto foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol e, em outubro de 2020, foi convidado por um grupo político do Internacional para ser candidato à presidência do clube, mas não aceitou o convite, seguindo como VP da CBF.