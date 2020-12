Humorista paraense recomenda a jogador do Remo: 'Entra no Tinder, Gedoz!'

Na última segunda-feira (28) o programa Último Lance recebeu o humorista Victor Camejo e a locutora esportiva do Dazn que narrou a vitória do Remo sobre o Ypiranga-RS, Natália Lara. Ambos fizeram comentários sobre as vitórias de Remo e Paysandu na terceira rodada do quadrangular final da Série C.

Natália Lara contou sobre a sua trajetória na narração de jogos e a presença feminina no jornalista esportivo. Ela ficou surpresa com a repercussão positiva que teve seu trabalho durante o jogo de Remo e Ypiranga-RS, no domingo (27).

O humorista Victor Camejo, torcedor do Remo, fez uma brincadeira com o jogador Felipe Gedoz do Remo. O apresentador Felipe Saraiva lembrou que torcedores bicolores estão relacionando a evolução do atacante bicolor, Nicolas, ao início do relacionamento. Camejo brincou falando que Gedoz precisa entrar em um aplicativo de relacionamento para também melhorar o seu rendimento. VEJA: