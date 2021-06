'Hulk merece ser observado para Copa de 2022', diz Casagrande

O atacante Hulk retornou ao Brasil para atuar pelo Atlético Mineiro e ajudou a equipe a alcançar a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores 2021 e o Campeonato Mineiro. Sua atuação impressionou também o comentarista Walter Casagrande que afirmou, em seu blog no portal "ge.globo", que o atleta merece um teste na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022. O ex-jogador também afirmou que vê o Galo como maior favorito para levar a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

- Da forma que vem jogando e conseguindo se manter, com esse rendimento, acho que o Hulk merece ser observado de perto pelo Tite e até a última convocação para a Copa de 2022, no Catar, deveria ser testado, porque nessa posição de centroavante, e com total liberdade para fazer as jogadas, está fazendo a diferença no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil - afirmou o comentarista.

- Na realidade, o time todo do Galo está jogando muito bem e fica claro que os jogadores entenderam perfeitamente o que o Cuca espera deles. Acho o Atlético um dos favoritos nas três competições - completou Casagrande.

O Atlético Mineiro volta a entrar em campo nesta segunda-feira para enfrentar a Chapecoense pela quinta rodada do Brasileirão 2021. O Galo ocupa a 3ª colocação com 9 pontos depois dos quatro primeiros jogos.