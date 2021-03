Hulk está apto a jogar e pode estrear contra o Tombense. Nacho ainda não deve entrar em campo pelo Galo

O Atlético-MG volta a campo na próxima quinta-feira, 3 de março, contra o Tombense, em Tombos, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Galo estreou vencendo a URT no Mineirão e tentará manter a liderança da competição. E, no duelo contra o vice-campeão mineiro, o torcedor poderá ver em campo pela primeira vez o atacante Hulk e dependendo da sua evolução física, o meia Nacho Fernández. Todavia, o técnico interino Lucas Gonçalves crê que Hulk está em melhores condições para atuar do que o argentino, vindo do River Plate. - Essa avaliação é constante e diária. Por isso, é difícil determinar prazo. O Hulk, inclusive, não poderia nem jogar contra a URT por uma questão legal. Agora está apto para participar do próximo jogo. Mas a gente depende muito da nossa conversa com os outros departamentos. Claro que são tempos diferentes. O Hulk já está aqui treinando um pouco mais. O Nacho vem de um período maior de inatividade. O processo dele é um pouco diferente. A gente vai continuar avaliando, hoje é mais um treino, e após o treino vamos conversar. Até quinta, teremos três treinos para isso. Claro que são dois jogadores importantíssimos, há ansiedade da torcida para vê-los em campo. Mas não podemos pular etapas, queimar processos. Tem que ser de forma responsável-disse Lucas.

A janela de transferências foi aberta e a dupla já está registrada no BID da CBF, ficando legalmente liberados para jogar pelo time mineiro em todas as competições do calendário 2021. Apesar da expectativa de Hulk estrear, o Galo deve manter ainda uma base de jovens, como ocorreu diante do time de Patos de Minas. - Os jovens vão estar disponíveis de novo, vão estar à disposição do elenco, conforme a necessidade vamos utilizá-los. Assim como fizemos contra a URT, vejo como importância muito grande para o clube, como uma oportunidade para eles. Nosso trabalho é orientá-los da melhor forma possível, deixá-los tranquilos, para que, quando tiverem oportunidade, como tiveram ontem e como provavelmente vão ter na quinta, eles executem o jogo da melhor forma possível. Ontem, na minha avaliação todos que entraram, entraram bem, cumpriram a função dentro daquilo que a gente tinha imaginado.É assim que a gente está pensando – disse Lucas Gonçalves.