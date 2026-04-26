Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Hulk é cortado de jogo contra Flamengo após sondagem e deve deixar o Atlético-MG

Estadão Conteúdo

Hulk ficou fora da partida entre Atlético-MG e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio Galo, que optou por retirar o atacante da relação em comum acordo com o jogador.

A decisão foi tomada pouco antes da partida. Hulk esteve na Arena MRV e inicialmente aparecia entre os relacionados, mas acabou sendo preservado para avaliar a situação fora de campo.

O caso ganha peso por conta do regulamento da Série A. O atacante soma 12 jogos na competição e, se entrar em campo mais uma vez, não poderá atuar por outro clube na mesma edição do Brasileirão.

Nos bastidores, o Atlético trata o tema com cautela e evita qualquer definição precipitada. A diretoria liberou o jogador justamente para que ele possa analisar a proposta e tomar uma decisão nos próximos dias.

A ausência também acontece em meio a um momento de incerteza já sinalizado pelo próprio atleta. Recentemente, Hulk admitiu que vive uma fase de reflexão sobre o futuro e não descartou encerrar seu ciclo no clube ainda nesta temporada.

Desde que chegou ao Atlético, em 2021, o atacante se tornou um dos principais nomes da história recente do clube.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Atlético-MG

Hulk
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

esportes

Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas

Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos

26.04.26 9h00

futebol

No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família'

Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro

26.04.26 9h00

SÉRIE C

Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos

Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes

25.04.26 20h27

futebol

Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C

Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada

25.04.26 19h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REMO

Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável'

Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários

26.04.26 13h24

Futebol

Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo

Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe

25.04.26 21h41

futebol

No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família'

Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro

26.04.26 9h00

Futebol

Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo

Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu

26.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda