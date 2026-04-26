Hulk é cortado de jogo contra Flamengo após sondagem e deve deixar o Atlético-MG Estadão Conteúdo 26.04.26 21h36 Hulk ficou fora da partida entre Atlético-MG e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio Galo, que optou por retirar o atacante da relação em comum acordo com o jogador. A decisão foi tomada pouco antes da partida. Hulk esteve na Arena MRV e inicialmente aparecia entre os relacionados, mas acabou sendo preservado para avaliar a situação fora de campo. O caso ganha peso por conta do regulamento da Série A. O atacante soma 12 jogos na competição e, se entrar em campo mais uma vez, não poderá atuar por outro clube na mesma edição do Brasileirão. Nos bastidores, o Atlético trata o tema com cautela e evita qualquer definição precipitada. A diretoria liberou o jogador justamente para que ele possa analisar a proposta e tomar uma decisão nos próximos dias. A ausência também acontece em meio a um momento de incerteza já sinalizado pelo próprio atleta. Recentemente, Hulk admitiu que vive uma fase de reflexão sobre o futuro e não descartou encerrar seu ciclo no clube ainda nesta temporada. Desde que chegou ao Atlético, em 2021, o atacante se tornou um dos principais nomes da história recente do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Hulk COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00