Hulk é cortado de jogo contra Flamengo após sondagem e deve deixar o Atlético-MG

Hulk ficou fora da partida entre Atlético-MG e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio Galo, que optou por retirar o atacante da relação em comum acordo com o jogador.

A decisão foi tomada pouco antes da partida. Hulk esteve na Arena MRV e inicialmente aparecia entre os relacionados, mas acabou sendo preservado para avaliar a situação fora de campo.

O caso ganha peso por conta do regulamento da Série A. O atacante soma 12 jogos na competição e, se entrar em campo mais uma vez, não poderá atuar por outro clube na mesma edição do Brasileirão.

Nos bastidores, o Atlético trata o tema com cautela e evita qualquer definição precipitada. A diretoria liberou o jogador justamente para que ele possa analisar a proposta e tomar uma decisão nos próximos dias.

A ausência também acontece em meio a um momento de incerteza já sinalizado pelo próprio atleta. Recentemente, Hulk admitiu que vive uma fase de reflexão sobre o futuro e não descartou encerrar seu ciclo no clube ainda nesta temporada.

Desde que chegou ao Atlético, em 2021, o atacante se tornou um dos principais nomes da história recente do clube.