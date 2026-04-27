Hulk e Barboza: limite de 12 jogos para trocar de clube no Brasileirão antecipa mercado da bola Estadão Conteúdo 27.04.26 10h41 A próxima janela de transferências só abre em 20 de julho, mas alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro já se movimentam para reforçar o elenco no meio do ano. A aplicação de novas regras no futebol nacional a partir deste ano ocasionaram cenas peculiares, como a de Hulk deixando a Arena MRV antes do duelo com o Flamengo, neste domingo. Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, foi criticado por torcedores após empate com o Internacional em meio a conversas com o Palmeiras. Um dos maiores ídolos da história recente do conjunto de Belo Horizonte, Hulk desperta o interesse do Fluminense, que recentemente voltou a negociar com o atacante de 39 anos - os cariocas tentaram a contratação no início do ano. Como o veterano já acumular 12 jogos no Brasileirão pelo time mineiro, foi deixado de fora da partida para não inviabilizar uma ida ao tricolor carioca. Até 2025, o máximo de jogos que um atleta poderia fazer antes de se transferir para outro clube da Série A era 6. O pacote de mudanças nas regras do Brasileirão anunciado pela CBF no fim do ano passo estabeleceu o aumento para 12 jogos. Apesar de a alteração ter como objetivo flexibilizar a regra, a mudança virou problema com o Brasileirão iniciando em janeiro em vez de abril. Como até a pausa para a Copa do Mundo, quando abre a janela de transferências, serão disputadas 18 rodadas, o atleta que se transferir de um clube para o outro corre o risco de ficar ausente de seis jogos do campeonato nacional. BARBOZA NA MIRA DO PALMEIRAS Além da possibilidade de Hulk trocar o Atlético-MG pelo Fluminense, outra negociação que chamou a atenção recentemente envolve o nome do zagueiro argentino Alexander Barboza, do Botafogo. O Palmeiras mantém conversas pela contratação do atleta para a próxima janela. Barboza, de 31 anos, tem contrato com o Botafogo somente até o fim de 2026 e ainda não renovou seu vínculo. Ou seja, ele poderia assinar pré-contrato com qualquer clube em julho e sair de graça ao final da temporada. Atravessando grave crise financeira, o time carioca vê com bons olhos a possibilidade de vender o jogador em julho para não sair de mãos abanando, uma vez que as partes ainda não chegaram em um denominador comum por uma extensão contratual. Diferentemente de Hulk, Barboza foi a campo na rodada de fim de semana do Brasileirão. O zagueiro teve atuação apagada e foi criticado pela torcida após o empate por 2 a 2 com o Internacional, em Brasília. Após a partida, o defensor reafirmou seu compromisso com o clube e foi defendido por John Textor, dono da SAF alvinegra. Um dos pilares da conquista do Brasileirão e da Libertadores em 2024, Barboza acumula dez jogos na atual edição do campeonato nacional e só poderia fazer mais duas partidas antes de se transferir. 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