Hugo Calderano perde a final do Mundial de Tênis de Mesa para chinês Wang Chuqin

Neste domingo (25/5), o mesatenista brasileiro Hugo Calderano disputou a final do Mundial de Tênis de Mesa em Doha contra o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo. Apesar do esforço e de um desempenho que já é o melhor da carreira em mundiais, Calderano foi derrotado e ficou com a medalha de prata.

Detalhes da final: placar e sets da partida

A final foi disputada em cinco sets:

Wang Chuqin venceu o primeiro set por 12 a 10

O segundo set também ficou com Wang, 11 a 3

Calderano venceu o terceiro set por 11 a 4, mostrando reação

No quarto set, Wang dominou novamente, 11 a 2

No set decisivo, o chinês fechou a partida em 11 a 7

O placar final, de 4 a 1, consagrou Wang Chuqin campeão, enquanto Calderano ficou com a prata, conquistando a melhor colocação já alcançada por um sul-americano no Mundial.

Este foi o sétimo confronto entre Calderano e Wang Chuqin, com quatro vitórias do chinês até aqui. O brasileiro, porém, levou vantagem no duelo mais recente antes do Mundial, na semifinal da Copa do Mundo em Macau, onde também conquistou o título ao bater o número 1 do mundo, Lin Shidong.

Marco histórico para o tênis de mesa sul-americano

No sábado, Calderano já havia feito história ao se tornar o primeiro mesatenista fora da Ásia e Europa a garantir vaga na final do Mundial. A medalha de prata conquistada neste domingo é inédita para atletas da América do Sul na competição.

Força mental é diferencial, destaca Calderano

Após a partida, Calderano ressaltou sua força mental como fator chave para o desempenho: “Joguei no meu melhor nível, do início até o final. Claro que ele é forte e consegue reagir. Quando eu fiz 10 pontos seguidos, sabia que venceria, mas quando ele fez o primeiro ponto, a mágica acabou. Mesmo assim, consegui me manter ali e lutar até o fim.”

Ele também afirmou: “Eu sempre fui muito forte mentalmente. Talvez eu não conseguisse mostrar isso nos eventos passados, mas sempre tive essa cabeça boa.”