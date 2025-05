Quem é Samir Xaud? Conheça o novo presidente da CBF

Samir de Araújo Xaud, de 41 anos, foi eleito novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em maio de 2025, com mandato até 2029. Natural de Boa Vista (RR), Samir traz uma combinação de experiência médica, empresarial e administrativa para comandar a entidade máxima do futebol brasileiro. O vice-presidente escolhido foi o atual mandatário da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

Formação e carreira profissional

Médico especialista em doenças infecciosas e medicina esportiva, Samir também é empresário e proprietário de um centro de treinamento dedicado à saúde e bem-estar. Sua formação técnica e visão inovadora são diferenciais em sua atuação no esporte.

Trajetória no futebol

Antes da presidência da CBF, Samir presidiu a Federação Roraimense de Futebol (FRF). Para assumir o novo cargo, renunciou ao posto estadual, respeitando normas que impedem o acúmulo de funções públicas.

Apoio e eleição

Eleito como único candidato registrado, Samir recebeu apoio de 25 das 27 federações estaduais, além de clubes tradicionais como Vasco, Palmeiras, Grêmio, Remo e Paysandu. Sua chapa “Futebol para todos – Transparência, Inclusão e Modernização” destaca compromisso com estabilidade e crescimento do futebol em todas as regiões.

Desafios e metas da gestão

Samir destacou a importância de garantir autonomia para a seleção brasileira, principalmente para o técnico Carlo Ancelotti. Também enfatizou a profissionalização da arbitragem, fortalecimento do futebol feminino e a promoção de uma gestão mais transparente e inclusiva.