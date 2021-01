Hora da verdade! O que o Santa Cruz precisa para retornar à Série B do Brasileirão

A Série C do Campeonato Brasileiro fará, nesse fim de semana, a última rodada da segunda fase onde as duas últimas vagas disponíveis para a Série B. Na briga pelo Grupo A, Vila Nova, Santa Cruz e Ituano seguem vivos enquanto, no Grupo B, Paysandu, Londrina e Ypiranga são os postulantes.

Falando especificamente do caso da Cobra Coral, a equipe está em terceiro lugar com cinco pontos ganhos, empatado em unidades com o Ituano, mas com vantagem de um gol na questão do saldo.

Com a realização da rodada derradeira do Grupo A programada para o domingo às 18h com Santa Cruz x Brusque e Ituano x Vila Nova ocorrendo simultaneamente, o time pernambucano precisa, de qualquer maneira, ganhar seu compromisso com os catarinenses. Com nove unidades, a equipe já está qualificada para a segunda divisão.

Em relação a combinação de resultados necessária, além do Vila não poder vencer o time de Itu, tampouco a equipe paulista pode ganhar por uma diferença superior de gols que o próprio Santa. Isso porque, além da diferença de saldo ser pequena, o número de gols marcados do Ituano atualmente já é superior ao do time de Recife.