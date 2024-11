VÍDEO: Homem faz aposta antes de gol decisivo em jogo e perde logo em seguida

Sem acreditar que um jogador conseguiria marcar o gol em uma cobrança de falta decisiva em um jogo de futebol amador que ocorria em São Paulo, um jovem que assistia à partida prometeu, enquanto estava sendo filmado, que pagaria um refrigerante aos torcedores caso o homem conseguisse marcar o ponto.

"Se ele fizer esse gol, eu pago uma Coca-Cola", garantiu o rapaz.

Instantes depois, no entanto, o jovem perde a aposta após o jogador acertar um golaço e garantir a vitória do time pela Copa Primavera Zona Sul. A reação do jovem causou risadas entre os outros torcedores.

Confira o vídeo:

Após ser publicado, o vídeo também divertiu os internautas nas redes sociais. “A cara de quem não tem dinheiro pra pagar a coca agora kkkkkkkk”, comentou um. “Esquema de apostas coca bet”, brincou outro.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)