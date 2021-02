Hoje no PSG, meia que fez base no Barcelona pode voltar ao clube catalão

Com poucas oportunidades no Paris Saint-Germain, o meio-campista Kays Ruiz-Atil, de apenas 18 anos, pode reforçar o Barcelona na próxima temporada, de acordo com a imprensa francesa. Com vínculo somente até o final de junho, o francês já pode assinar um pré-contrato.

Segundo a revista "France Football", o atleta, que jogou em La Masia (categorias de base do Barcelona) por seis anos, entre 2009 e 2015, está disposto a voltar ao clube blaugrana na próxima temporada e continuar escrevendo sua história com a camisa do clube catalão.

Ruiz-Atil deixou o Barcelona para voltar ao seu país natal, mas as coisas não ocorreram como o esperado na chegada ao profissional. O jogador foi titular na estreia do PSG na atual edição do Campeonato Francês, mas, nos outros seis jogos que fez, foi opção como suplente em todos.