Herói do jogo, Hércules revela momentos difíceis na chegada ao Flu e celebra vaga na semi

Depois de deixar a sua marca nas redes da Inter de Milão na emblemática vitória de 2 a 0 sobre o gigante italiano nas oitavas de final do Mundial de Clubes, Hércules voltou a fazer a diferença pelo Fluminense nesta sexta-feira ao anotar o gol da vitória sobre o Al-Hilal. Eleito o melhor em campo em Orlando, o volante mensurou a importância do seu feito em entrevista coletiva.

"Estou muito feliz. Falei com Deus que trabalharia muito para conseguir coisas boas aqui no Fluminense e elas estão acontecendo. Os gols ajudaram o time a vencer e estamos firmes no nosso objetivo neste Mundial. Muito feliz por mais essa vitória", afirmou o volante que chegou ao clube vindo do Fortaleza.

Na conversa com os jornalistas, ele lembrou os momentos difíceis de adaptação, disse que teve muita ajuda dos companheiros em seu início e agora está colhendo os dividendos da sua dedicação. "Saí de Fortaleza e a caminha foi complicada quando cheguei aqui. Graças a Deus eu tive a família do meu lado.

Mas o Fluminense teve vários protagonistas no triunfo desta sexta-feira sobre o Al-Hilal. Autor de defesas importantes, o goleiro Fábio mais uma vez foi decisivo em campo e disse qual foi o segredo para o time sair vitorioso mais uma vez no Mundial de Clubes.

"Soubemos suportar a pressão. Foi uma dificuldade imensa. O time deles tem um jogo aéreo muito perigoso", disse o goleiro de 44 anos, que acredita em um sucesso maior da equipe, se a dedicação apresentada na marcação seja mantida na próxima partida.

"Temos de ter concentração para não deixar que o adversário tenha o controle do jogo. Caso eles fiquem com a bola é preciso esforço para impedir a criação de jogadas porque os times são muito qualificados", completou.

Na semifinal, diante de Palmeiras ou Chelsea, Hércules pode ganhar a titularidade do Fluminense. O titular da posição, Martinelli, está suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo.