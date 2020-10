Hernanes não viaja e desfalca o São Paulo contra o Fla; veja possível time

O São Paulo está pronto para enfrentar o Flamengo, domingo, no Maracanã. Na manhã deste sábado, o elenco tricolor realizou o último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro e o técnico Fernando Diniz definiu a equipe que entrará em campo, mas a divulgação da escalação apenas momentos antes da partida. O lateral-direito Igor Vinícius viaja, e o meia Hernanes está fora.

O Profeta não conseguiu apresentar a melhora necessária após o estiramento muscular na coxa direita e é desfalque para o Tricolor do Morumbi. O meio-campista também não foi para a Argentina no meio da semana e, embora as chances de retornar ao time fossem consideradas altas, ainda há precaução com o experiente atleta.

Recém-recuperado de uma contratura muscular, o lateral-direito Igor Vinícius foi liberado pelo departamento médico do Tricolor e viaja com a delegação tricolor para medir forças com o Flamengo. A tendência é de que ele seja utilizado ao longo da partida, já que era dúvida até o início deste sábado.

A provável escalação do São Paulo para a partida tem Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. O duelo contra o Flamengo é domingo, às 16h, e vale pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo como dono da 5ª colocação, com 27 pontos, enquanto o Rubro-negro - vice-líder - tenta a vitória para superar o Internacional e assumir a ponta da tabela.