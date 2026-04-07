Havertz marca nos acréscimos, Arsenal supera Sporting e fica mais perto da semi da Champions Estadão Conteúdo 07.04.26 18h13 Em busca do inédito título da Champions League, o Arsenal abriu a disputa por vaga nas semifinais com gigante vitória por 1 a 0 na casa do Sporting, em Portugal, nesta terça-feira. Melhor por quase todo o jogo, os ingleses transformaram a superioridade em vantagem no placar apenas nos acréscimos, com reservas decisivos. O brasileiro Martinelli cruzou e Havertz mandou às redes após lindo domínio e batida de primeira. Na quarta-feira, dia 15, as equipes se reencontram no Emirates Stadium, onde o Arsenal venceu seus cinco compromissos na atual edição da Champions e é amplo favorito. Os portugueses terão de quebrar a invencibilidade dos ingleses na competição se quiserem avançar à inédita semifinal. A missão fica ainda mais complicada pela ausência de seu artilheiro, Luis Suárez, suspenso. Dono da melhor campanha da fase de classificação, com oito vitórias e 100% de aproveitamento, o Arsenal superou na etapa passada (oitavas de final) o Bayer Leverkusen, com 1 a 1 na Alemanha e 2 a 0 no volta, no Emirates Stadium, em Londres, onde está imbatível e aposta todas as suas fichas. A equipe entrou em campo nesta terça-feira em momento turbulento e buscando uma resposta à torcida após duas quedas seguidas em competições eliminatórias - perdeu do Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa e do Southampton nas quartas da Copa da Inglaterra. Apesar dos tropeços, o técnico Mikel Arteta tinha dois bons motivos para celebrar: a recuperação e volta do goleiro David Raya e do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. Depois de desbancar a sensação Bodo/Glimt com espetacular virada - fez 5 a 0 em casa após perder na Noruega por 3 a 0 na ida - o Sporting entrou em campo motivado a findar com a invencibilidade do Arsenal de nove vitórias e uma igualdade. O começo do jogo foi com os portugueses no ataque, como esperado, e logo aos seis minutos após lançamento longo, Maxi Araújo apareceu livre e acertou o travessão em chute forte e leve desvio de Raya, que salvou o Arsenal. A resposta dos ingleses veio também com bola no travessão. Madueke tentou o gol olímpico e assustou ao carimbar o poste. No rebote, Odegaard mandou raspando, em demonstração de força dos visitantes. O Arsenal superou rapidamente os sustos iniciais e assumiu o comando da partida, alugando o campo ofensivo e não deixando mais o Sporting passar do meio-campo. Rondando a área portuguesa a todo momento, os ingleses pecavam na conclusão das jogadas - Odegaard ainda parou no goleiro -, carentes do ídolo Saka, machucado. Os brasileiros Gabriel Jesus e Martinelli eram opções na reserva. As equipes voltaram dos vestiários sem trocas, apostando na força de seus titulares escalados. E logo Trossard aumentou a estatística de finalizações erradas do Arsenal. Os ingleses seguiam mandando na partida, mas sem encontrar o gol. Zubimendi até anotou uma pintura, mandando no ângulo, mas Gyokeres estava impedido na troca de passes de primeira e o lance acabou anulado pelo VAR - o auxiliar acabou 'dormindo' em lance fácil de fora de jogo para enorme bronca dos portugueses. Arteta ainda colocou fôlego novo no comando de ataque nos minutos finais e mostrou estrela, com Martinelli entre os escolhidos - falhou em sua chance, antes de dar linda assistência para Havertz definir aos 46 minutos. Pouco tempo antes do gol, Raya havia trabalhando com excelência ao realizar duas belas defesas. Os ingleses ampliaram sua invencibilidade na Champions, agora de 11 partidas, com a 10ª vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Sporting Arsenal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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