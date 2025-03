Hamilton fica 'chocado' ao conquistar pole para a corrida sprint com a Ferrari na China

Surpresa! Esse foi o sentimento do heptacampeão Lewis Hamilton ao terminar o treino classificatório para a corrida sprint do GP da China com a pole. Na conversa com os jornalistas, o piloto britânico disse que ficou "pasmo" com o resultado em seu segundo fim de semana pela Ferrari.

Na madrugada desta sexta-feira, em uma disputa acirrada no treino classificatório, ele obteve a volta mais rápida com o tempo de 1min30s849 e superou o holandês e atual tetracampeão do mundo, Max Verstappen, por apenas 0s018. Oscar Piastri, da McLaren, terminou em terceiro.

"Estou um pouco chocado, honestamente. Estou surpreso porque não sabia quando chegaríamos a essa posição. Tivemos um começo de semana difícil e cheguei aqui com muita "agressividade". Eu só queria entrar na pista e colocar o carro em um ótimo lugar", disse o piloto britânico.

Depois de ficar atrás do companheiro Charles Leclerc na abertura da temporada, Hamilton soube tirar proveito da sua Ferrari enquanto a McLaren não conseguia ter o mesmo rendimento apresentado nos treinos na Austrália.

"Comecei imediatamente com uma sensação melhor no carro e não consigo acreditar que estamos na frente de uma McLaren que foi tão rápida nos testes de inverno e na primeira corrida da temporada", comentou Hamilton que avaliou o seu desempenho.

"Meu primeiro setor foi muito forte. Acho que foi onde melhorei naquela volta rápida", disse. Na sequência, ao comentar sobre a corrida, programada para a madrugada de domingo, o piloto disse que o equilíbrio de forças vai ser grande. "Espero que possamos segurar a McLaren, que estão rápidas, e também o Max (Red Bull). O importante é saber que estamos em uma boa posição, vamos permanecer positivos, temos de manter a cabeça erguida e continuar avançando", completou Hamilton.