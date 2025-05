Gustavo Gómez confia no Palmeiras para obter vaga nas oitavas da Libertadores em Assunção

O zagueiro Gustavo Gómez, que completou 32 anos nesta terça-feira, confia que o Palmeiras vai conquistar a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, diante do Cerro Porteño, em Assunção. O time alviverde precisa de apenas um empate para seguir para a próxima fase.

"É um jogo difícil como todos de Libertadores fora de casa. O Cerro Porteño agora vem de uma derrota no clássico (2 a 1 para o Olimpia-PAR, sábado passado, pelo Campeonato Paraguaio) e com certeza vai brigar muito para conseguir fazer um bom jogo. Sabemos que vai ser difícil, mas nós também temos nosso pensamento de garantimos a classificação. Vamos nos preparar da melhor forma para tentar conseguir a vitória e a classificação", disse o jogador, que desde 2018 soma 342 partidas (337 como titular), nove assistências e 39 gols pelo Palmeiras.

O paraguaio também comentou o bom momento pelo qual o time palmeirense na temporada. "Acho que não tem segredo, é o trabalho que nós fazemos no dia a dia, nos treinos e jogos. O professor, depois de cada jogo, sempre mostra os vídeos para melhorarmos, para corrigirmos alguns erros, e acho que isso também está ajudando muito. Fico feliz por todo mundo que trabalha aqui. A equipe está bem. Quando não tomamos gol, o mérito não é só da zaga e do goleiro, mas de todo o time. Temos que seguir porque no passado já conseguimos vários títulos assim. O professor Abel fala sempre que uma boa defesa ganha campeonatos."

O maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras agradeceu o dia no qual festejou mais um de vida. "É um dia especial para mim, o meu aniversário. Deu para passar um tempinho com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Agora estou aqui, com todos vocês, e daqui a pouco vou para o meu país. Acho que é um dia muito especial. Como sempre falo, sou muito grato a todo o pessoal do clube, que no dia a dia me ajuda a evoluir como jogador e mais ainda como pessoa. Tento ser melhor pessoa, melhor companheiro, melhor pai, melhor irmão. Sou muito grato a todos vocês, fico feliz e espero comemorar mais aniversários aqui."