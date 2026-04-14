Gustavo Gómez celebra 400 jogos pelo Palmeiras e se declara ao clube: 'Mudou minha vida' Estadão Conteúdo 14.04.26 21h36 O zagueiro Gustavo Gómez completou 400 jogos com a camisa do Palmeiras no último domingo, 12, no empate com o Corinthians por 0 a 0 pelo Brasileirão. Nesta terça-feira, 14, o paraguaio recebeu uma camisa comemorativa em alusão à marca histórica. "Eu sou muito grato por tudo o que está acontecendo comigo aqui no Palmeiras. Eu sempre falo e sempre vou falar que, por trás dessa marca de 400 jogos, tem muito trabalho não só meu, mas também de todos aqui no Palmeiras. Sem a ajuda do pessoal, eu não conseguiria atingir esses números", disse Gómez, que se tornou o estrangeiro com mais jogos pelo clube. Desde 2018 no Palmeiras, Gómez é apenas o 19º jogador na história a alcançar a marca. Importante na defesa, o jogador de 32 anos também se destaca no ataque: com 45 gols, ele é o zagueiro com mais gols pelo clube. "Estou muito feliz. O Palmeiras mudou a minha vida, a vida da minha família, cada dia aprendo mais aqui, não só como atleta, mas também como homem. Eu só tenho palavras de agradecimento e tento retribuir isso com muito trabalho, sacrifício, e ajudando meus companheiros a também conquistarem coisas e cada um fazer uma história bonita aqui", celebrou o camisa 15. Além disso, o zagueiro está a uma vitória de se tornar o quinto atleta com mais vitórias na Libertadores - o palmeirense soma 54 triunfos e fica logo atrás do argentino Franco Armani, do River Plate, com 55. Nesta quinta-feira, 16, contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do Grupo F, o paraguaio pode justamente "Um jogo importante de Libertadores em casa, com a nossa torcida, e é muito importante conseguirmos uma vitória que nos ajudaria muito", projetou. Com a camisa do Palmeiras, o jogador conquistou 13 títulos, sendo duas Libertadores (2020 e 2021), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023) e uma Copa do Brasil (2020). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Gustavo Gómez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17