Guerrero trabalha para ser o principal 'reforço' do Inter em 2021

Depois de viver momentos difíceis entre a saída de Eduardo Coudet e as primeiras partidas de Abel Braga no comando da equipe, a fase de notícias positivas parecem ter voltado ao Internacional não apenas com a vice-liderança do Brasileirão e a chance real de, na próxima rodada, assumir a ponta.

Isso porque, estando há quase cinco meses afastado dos gramados, o atacante Paolo Guerrero tem avançado de maneira bastante positiva na sua rotina de recuperação por conta da grave lesão de ligamentos do joelho direito. Diante do momento financeiro complexo, o peruano pode ser um dos principais reforços para este ano, já que vinha apresentando bons números na atual temporada que começou em 2020, mas terminará apenas em fevereiro.

Guerrero foi visto recentemente realizando treinamentos físicos e corridas ao redor do gramado no CT Parque Gigante. Apesar de não haver ainda uma previsão de retorno oficial por parte do departamento médico do clube, o atacante se encontra na fase final de recuperação. Preocupado com sua forma, o peruano também tem realizado trabalho em uma esteira gravitacional para aprimorar seu condicionamento sem ter o impacto de uma corrida feita em solo.

Desde janeiro do ano passado, antes da lesão em 16 de agosto, o jogador disputou apenas 15 partidas e balançou as redes em 10 oportunidades e é o vice-artilheiro do Inter até aqui. No Brasileirão, disputou somente três partidas, mas balançou as redes nas três oportunidades.

Desde sua chegada, Paolo já atuou em 56 partidas e marcou 30 gols para o colorado. Foram 29 vitórias, 12 empates, 15 derrotas e uma média de 0,53 gol por jogo. Além disso, conquistou a artilharia da Copa do Brasil de 2019 em uma temporada onde marcou 20 gols e foi artilheiro do time no ano.