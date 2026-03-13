Guardiola rebate críticas após derrota na Champions: 'Fui massacrado pelas minhas decisões' Guardiola foi criticado por iniciar a partida deixando alguns dos principais jogadores do elenco no banco de reservas, como o português Matheus Nunes e o francês Rayan Cherki Estadão Conteúdo 13.03.26 18h13 Guardiola (Crédito: Oli Scarff/AFP) O Manchester City saiu atrás no confronto das oitavas de final da Champions League realizado na última quarta-feira, 11, quando foi derrotado pelo Real Madrid por 3 a 0. Em coletiva de imprensa desta sexta, Pep Guardiola, técnico do clube inglês, falou sobre as críticas que recebeu após o resultado negativo. "Fui massacrado pelas minhas decisões. Posso argumentar porque eu decidi por essa escalação. Não vou convencer vocês, porque nós perdemos. Nós vencemos ou perdemos em Madri? Então é uma escolha ruim. Nós vencemos ou perdemos contra o Newcastle? Então foi uma boa escalação", declarou o espanhol de 55 anos. Guardiola foi criticado por iniciar a partida deixando alguns dos principais jogadores do elenco no banco de reservas, como o português Matheus Nunes e o francês Rayan Cherki. No final de semana anterior, com uma escalação diferente, o time de Manchester bateu o Newcastle por 3 a 1 e avançou às quartas da Copa da Inglaterra. "Não dá para eu repetir os mesmos 11 titulares a cada três dias. Isso não vai acontecer. Não seria possível ganhar tantos títulos da Premier League se não pensássemos em cada partida", explicou o treinador. O jogo de volta entre City e Real acontece na próxima terça-feira, as 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Os ingleses precisam reverter uma diferença de três gols no placar agregado para seguir adiante na Champions. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Manchester City Pep Guardiola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A 13.03.26 12h47 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35