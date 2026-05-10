Guardiola não disfarça e 'vira' torcedor do West Ham contra o Arsenal: 'Vamos, Irons!'

Pep Guardiola não escondeu o interesse no resultado do Arsenal neste domingo. Depois da vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o Brentford, o técnico espanhol foi direto ao ser perguntado se acompanharia a partida do líder da Premier League contra o West Ham.

Ao encerrar a entrevista coletiva, Guardiola sorriu, fez com as mãos o gesto tradicional ligado ao clube londrino e disparou: "Vamos, Irons!". A reação arrancou risadas dos jornalistas e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

O momento resume bem o tamanho da disputa pelo título inglês. Com o triunfo deste sábado, o City chegou aos 74 pontos e diminuiu a diferença para o Arsenal, que lidera a tabela com 76.

Diante deste cenário, a equipe de Mikel Arteta entra em campo pressionada. Um tropeço diante do West Ham pode mudar o cenário da reta final e abrir caminho para que o time de Guardiola assuma a ponta na próxima rodada.

Enquanto acompanha de perto o rival, o Manchester City volta a jogar na quarta-feira (13), quando enfrenta o Crystal Palace, em partida atrasada da 31ª rodada da Premier League.