Guardiola não disfarça e 'vira' torcedor do West Ham contra o Arsenal: 'Vamos, Irons!' Estadão Conteúdo 10.05.26 11h02 Pep Guardiola não escondeu o interesse no resultado do Arsenal neste domingo. Depois da vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o Brentford, o técnico espanhol foi direto ao ser perguntado se acompanharia a partida do líder da Premier League contra o West Ham. Ao encerrar a entrevista coletiva, Guardiola sorriu, fez com as mãos o gesto tradicional ligado ao clube londrino e disparou: "Vamos, Irons!". A reação arrancou risadas dos jornalistas e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. O momento resume bem o tamanho da disputa pelo título inglês. Com o triunfo deste sábado, o City chegou aos 74 pontos e diminuiu a diferença para o Arsenal, que lidera a tabela com 76. Diante deste cenário, a equipe de Mikel Arteta entra em campo pressionada. Um tropeço diante do West Ham pode mudar o cenário da reta final e abrir caminho para que o time de Guardiola assuma a ponta na próxima rodada. Enquanto acompanha de perto o rival, o Manchester City volta a jogar na quarta-feira (13), quando enfrenta o Crystal Palace, em partida atrasada da 31ª rodada da Premier League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Guardiola torcedor West Ham Arsenal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02