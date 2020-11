Guardiola fala sobre volta de Agüero e diz que temporada é longa: 'Vamos precisar dele'

Um dos maiores nomes da história do Manchester City, o atacante Sergio Agüero vem sofrendo com lesões e pouco atuou na atual temporada. Após se recuperar de um problema no joelho, sofrido ainda na época passada, o argentino teve lesão muscular e agora está à disposição de Pep Guardiola.

Nesta terça-feira, em entrevista coletiva antes da partida contra o Olympiacos, fora de casa, pela Liga dos Campeões, o catalão afirmou que o camisa 10 está pronto para jogar, mas ressaltou que, mesmo que não entre contra os gregos, 'Kun' será útil na temporada.

- Queremos que ele (Agüero) volte. Hoje ele voltou a treinar, queremos que ele recupere bem o joelho. Esta é a coisa mais importante. Um passo de cada vez. Temos muitos jogos nesta temporada e vamos precisar dele. Queremos recuperar sua melhor condição - disse o treinador.

Na atual temporada, Agüero fez apenas três jogos (dois pela Champions League e um pela Premier League), com um gol marcado.