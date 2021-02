Guardiola fala sobre estado de saúde de Sergio Agüero: 'Dia após dia ele se sente melhor'

O maior artilheiro da história do Manchester City, Sergio Agüero, treinou um pouco com o elenco na última segunda-feira. O camisa 10 do City teve que ficar em isolamento porque entrou em contato com uma pessoa que testou positivo para Covid-19 - logo depois, ele também contraiu a doença. Assim, o argentino de 30 anos perdeu os últimos nove jogos dos Citizens. Em entrevista coletiva, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, falou sobre o jogador.

- Ontem ele treinou com o grupo de 10 a 15 minutos e depois fez uma parte sozinho. A cada dia ele está se sentindo melhor.

Questionado se Agüero terá condições de jogo, Guardiola revelou que "Ainda não".

COPA DA INGLATERRA

O Manchester City viaja ao País de Gales para enfrentar o Sweansa City, no Liberty Stadium, nesta quarta-feira, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Guardiola relembrou o confronto entre as equipes em 2019 e admitiu que será uma partida difícil. Naquela oportunidade, o City perdia por 2 a 0, mas conseguiu a virada com gol de Agüero aos 41 minutos do segundo tempo para classificar o time à semifinal da competição.

- Eu conheço a consistência defensiva de Swansea. São sólidos, não sofrem chances nem gols. Eles têm qualidade para jogar no ataque. Vai ser um teste muito difícil e teremos de fazer uma boa exibição. Não espero nada diferente amanhã. - concluiu Guardiola.