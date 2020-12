Guardiola elogia contribuição de Gabriel Jesus: 'O melhor do mundo'

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, minimizou a seca de gols que o atacante Gabriel Jesus vive, disse confiar em uma recuperação do brasileiro e elogiou sua contribuição dentro de campo. Para o catalão, a disposição do ex-Palmeiras o torna no "melhor do mundo no que faz".

- Ele vai marcar logo. Eu o vejo todos os dias e amo o que ele faz. Eu quero seus gols, mas sua contribuição o faz ser o melhor atacante do mundo em fazer coisas que qualquer outro atacante pode fazer pelo time. Recuperar a bola, pressionar alto o adversário... Ele nos ajuda a fazer isso - disse Guardiola em entrevista coletiva.

Gabriel Jesus tem nove jogos na temporada com a camisa do Manchester City e marcou três gols. A última vez que o camisa 9 balançou as redes foi no dia 8 de novembro, no empate em 1 a 1 com o Liverpool.