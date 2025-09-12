Guardiola diz que City vai se adaptar aos pontos fortes de Donnarumma após saída de Ederson Estadão Conteúdo 12.09.25 13h08 Disposto a recuperar a fase vitoriosa que é a sua grande marca à frente do Manchester City, o técnico Pep Guardiola comentou sobre a chegada do goleiro Gianluigi Donnarumma, eventual substituto de Ederson, atualmente no Fenerbahce, da Turquia. Sem ter a mesma habilidade para repor a bola, o italiano tem um estilo bem diferente de atuar. No entanto, o comandante espanhol chamou a responsabilidade diante da desconfiança da torcida e afirmou que a sua equipe vai se adaptar aos pontos fortes de seu reforço. Donnarumma está na disputa para estrear pelo City no clássico de Manchester contra o United, pela Premier League, neste domingo, após sua transferência do Paris Saint-Germain, embora Guardiola não tenha confirmado se o italiano será titular. "Sempre tento me adaptar à qualidade dos jogadores. Não vou exigir que Gigi faça algo desconfortável. Estamos falando do melhor jogador que já vi na distribuição, curta ou longa (sobre Ederson). Não contratamos Gigi para fazer o que Ederson fez. Gigi tem outra qualidade", declarou. Guardiola disse que não estava tentando "minar" Donnarumma destacando as qualidades de seu ex-titular e falou com entusiasmo sobre os pontos fortes de sua nova contratação. "Ele é tão alto, tão enorme, e tem uma grande presença nos grandes palcos. O que ele fez na Liga dos Campeões na temporada passada, no Villa Park, em Anfield, em muitos jogos, prova o quão bom ele é." Guardiola disse que conheceu Donnarumma pela primeira vez na quarta-feira, mas não o viu treinar no dia seguinte. James Trafford tem sido o titular nos três primeiros jogos do Campeonato Inglês. Ao ser questionado sobre quem começaria jogando contra o United, o treinador foi monossilábico e manteve o mistério: "Veremos". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Guardiola Donnarumma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS ESPORTES Paraense conquista a primeira medalha do Estado nos Jogos da Juventude 2025 Elisa Carine foi bronze na prova de velocidade feminina do ciclismo 12.09.25 11h40 MMA SPORT CLUB Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro 12.09.25 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00