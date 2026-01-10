Guarani leva gol no último lance e cede empate ao novato Primavera na estreia no Paulistão

O Guarani teve uma estreia para lá de indigesta no Paulistão de 2026. Em um dos jogos que abriram a primeira rodada neste sábado (10), o time campineiro até saiu na frente, mas acabou levando um gol no último lance, aos 50 minutos do segundo tempo, e ficou no empate com o estreante Primavera, por 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Raphael Rodrigues marcou para o Guarani, enquanto Josiel fez o gol salvador do Primavera. Com isso, as duas equipes iniciam o Paulistão com um ponto cada.

Este ano é muito especial para o Primavera, afinal em 99 anos de história está disputando a elite do Paulistão pela primeira vez, assim como vai disputar uma competição nacional: a Copa do Brasil.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Primavera que começou mais à vontade em campo, criando as primeiras chances de perigo da partida. Mas logo o Guarani reagiu e equilibrou as ações. Mas faltou eficiência aos dois times nas finalizações.

Os gols saíram no segundo tempo. O Guarani abriu o placar aos 20 minutos, quando o goleiro Victor Hugo saiu errado num cruzamento e a bola sobrou para o chute de Raphael Rodrigues.

Depois disso, só deu Primavera, que mostrou perseverança e empatou no lance final, aos 50 minutos. Renatinho cobrou escanteio na área, Léo Passos desviou e Josiel completou de cabeça para o fundo das redes.

Os dois times voltam a campo já nesta terça-feira (10) para a disputa da segunda rodada do Paulistão. Logo às 19h, o Guarani visita o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Mais tarde, às 21h30, o Primavera estreia em casa no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, diante do Mirassol.

FICHA TÉCNICA GUARANI 1 X 1 PRIMAVERA GUARANI - Caíque França; Cicinho (Raphael Rodrigues), Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Igor Pereira (Nathan Melo), Willian Farias e Diego Torres (Isaque); Guilherme Parede (Guilherme Cachoeira), Lucca e Miradinha (Dentinho). Técnico: Matheus Costa. PRIMAVERA - Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger e Thales Oleques; Júnior Caiçara, Luan Martins (Paulo Vinícius) e Matheus Anjos (Renatinho); Paulo Baya (Kauan Cunha), Welliton (Josiel) e Gabriel Poveda (Léo Passos). Técnico: Rafael Marques. GOLS - Raphael Rodrigues, aos 20, e Josiel, aos 50 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Cicinho e Isaque (Guarani). Kevin, Ligger e Thales Oleques (Primavera) ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda RENDA - R$ 151.480,00 PÚBLICO - 7.484 torcedores LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, (SP).