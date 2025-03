Guarani contrata zagueiro Rafael Wernerck com passagem pelo Bayern de Munique

O Guarani confirmou a contratação do zagueiro Rafael Wernerck, de 20 anos, para reforçar a equipe sub-20. No entanto, o jovem defensor será observado de perto e pode integrar o elenco profissional ao longo da temporada. A chegada do jogador faz parte do planejamento do clube para fortalecer a base e, possivelmente, encontrar novas opções para o time principal.

Wernerck tem um currículo que chama a atenção. Revelado pelo Cruzeiro, ele passou pelas categorias de base de Corinthians, Atlético-MG e Avaí antes de disputar a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Sfera. Além disso, teve uma experiência internacional de destaque ao ser convidado pelo Bayern de Munique para atuar em amistosos na Argentina e na Alemanha.

Durante sua passagem pelo clube bávaro, o zagueiro chegou a ser capitão da equipe em algumas partidas e treinou no Centro de Treinamento do Bayern, um dos mais estruturados do futebol mundial. A vivência na Europa pode agregar maturidade e experiência ao jovem atleta, que agora tenta se firmar no futebol brasileiro.

Atualmente, o elenco profissional do Guarani conta com Raphael Rodrigues, Lucas Rafael, Titi, Márcio Silva e Alan Santos como opções para a zaga. A princípio, Wernerck chega para o time sub-20, mas a comissão técnica pretende acompanhá-lo de perto para avaliar uma possível promoção ao elenco que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro.

O Guarani foca na preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Após uma campanha de certo ponto frustrante no Paulistão, o time busca reconstrução para lutar pelo acesso. A estreia na terceira divisão nacional será apenas no dia 13 de abril, contra o Maringá, no Brinco de Ouro da Princesa.