Grupo Liberal apresenta projetos voltados para o futebol

A diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, recebeu representantes da Tuna Luso Brasileira e, na ocasião, apresentou os novos projetos voltados para clubes de futebol, que são alguns dos mais novos produtos a serem lançados pelo Grupo Liberal.

O encontro contou com a presença da presidente da Tuna, Graciete Maués, a primeira presidente de clubes no Pará, além de Britto Júnior, assessor de Marketing Digital, e Tábata Xavier, executiva de Negócios do Amazônia Jornal. A reunião ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém.