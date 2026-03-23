Griezmann viaja para os Estados Unidos para acertar detalhes da transferência ao Orlando City Estadão Conteúdo 23.03.26 11h47 O atacante Antoine Griezmann será jogador do Orlando City após a temporada europeia. O francês do Atlético de Madrid foi liberado pelo clube espanhol após a derrota para o Real Madrid, neste domingo, para ir aos Estados Unidos acertar os últimos detalhes da transferência. O Orlando City contava com o experiente jogador da seleção francesa desde o início do ano, mas o Atlético de Madrid bateu o pé e disse que ele era imprescindível até o fim da temporada e convenceu o clube norte-americano a aguardar até maio. Com a paralisação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, Griezmann deve estrear pelo novo clube na Major League Soccer (MLS) apenas no fim de julho. O jogador realizará exames médicos e encaminhará o contrato de dois anos nesta viagem aos Estados Unidos. Será uma reunião rápida no futuro clube, pois ainda tentará ajudar o Atlético de Madrid a ganhar algo na temporada. Apenas na quarta posição do Campeonato Espanhol, distante do líder Barcelona após derrota no clássico, o Atlético de Madrid aposta suas fichas na final da Copa do Rei, diante da Real Sociedad, dia 18 de abril. O clube também sonha em ir longe na Champions League. Após a Data Fifa, em intervalo de 10 dias, o Atlético de Madrid terá uma maratona de jogos com o Barcelona, a quem bateu na semifinal da Copa do Rei (4 a 0 e 0 a 3). Enfrenta os catalães dia 4 de abril pelo Espanhol e depois faz os embates das oitavas da Champions, dias 8 e 14. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol MLS Orlando City Atlético de Madrid Griezmann COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão 23.03.26 12h17 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 futebol Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo' Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe 23.03.26 10h24 reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 futebol Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo' Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe 23.03.26 10h24 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00