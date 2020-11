Griezmann afirma não ter problema com Messi e esclarece polêmicas

Em entrevista ao programa ‘Universo Valdano”, Griezmann fez questão de esclarecer as recentes polêmicas envolvendo Messi e que foram criadas por seu tio e por seu ex-agente. O francês afirmou que não tem contato com os dois personagens que tumultuaram o vestiário do Barcelona e que possui muito respeito pelo argentino.

- Desde o dia que me casei, não tenho relação com Eric Olhats (ex-agente). Ele foi convidado para o meu casamento e na mesa de honra, ele não foi, estou muito chateado e não tenho relação com ele. Disse à Messi que não tenho nada a ver com eles, que não tenho nem o telefone do meu tio e com o outro não tenho relação. Falei para colocar ordem, era importante esclarecer.

Griezmann também lembrou de uma das primeiras conversas que teve com o camisa 10 logo que chegou na equipe culé.

- Falei com Leo quando cheguei e ele me disse que estraguei tudo quando me recusei a ir (ao Barcelona) pela primeira vez, porque tinha feito comentários públicos e que no final eu disse não. Mas ele me contou que uma vez que eu estivesse em sua equipe, ele morreria comigo.

Após o início destas polêmicas, Messi desabafou em público dizendo que “estava cansado de ser todos os problemas do Barcelona” em um momento tão complicado na sua relação com o clube catalão. Apesar dos problemas, Ronald Koeman e Rakitic, atualmente no Sevilla, afirmaram que nunca viram problemas entre os dois companheiros.