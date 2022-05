Grêmio x Criciúma: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (19/05) pela Série B do Brasileiro

Grêmio e Criciúma disputam nesta quinta-feira (19/05), em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, Rio Grande do Sul. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Grêmio x Criciúma?

A partida Grêmio x Criciúma pode ser assistida pelo streaming Premiere FC

Como Grêmio x Criciúma chegam para o jogo?

As duas equipes estão coladas na tabela. O Grêmio é o sexto colocado com 11 pontos. O Criciúma aparece em sétimo lugar, com nove pontos.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena do Grêmio, Rio Grande do Sul

Data/Horário: 19 de maio de 2022, 19h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva, Bitello e Gabriel Teixeira; Elkeson e Diego Souza. TÉCNICO: Roger Machado

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson, Fellipe Mateus e Thiago Alagoano; Rafael Bilu e Hygor (Eduardo Melo). TÉCNICO: Cláudio Tencati

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)