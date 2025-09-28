Grêmio vence o Vitória, afasta a má fase diante da torcida e volta a sonhar com a Libertadores O triunfo levou o Grêmio ao oitavo lugar, com 32 pontos, alimentando a esperança de buscar vaga na próxima Copa Libertadores Estadão Conteúdo 28.09.25 13h22 Além dos três pontos, os gaúchos quebraram um incômodo tabu: já eram dois meses e quatro jogos sem vitórias dentro da própria Arena (Instagram @gremio) O Grêmio atravessa um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe gaúcha venceu o Vitória por 3 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada, diante de mais de 41 mil torcedores. O resultado também marcou a estreia de Jair Ventura no comando do time baiano, o quarto treinador com passagem pelo clube nesta Série A. O triunfo levou o Grêmio ao oitavo lugar, com 32 pontos, alimentando a esperança de buscar vaga na próxima Copa Libertadores. Em contrapartida, o Vitória segue afundado na zona de rebaixamento, estacionado nos 22 pontos e pressionado pela sequência negativa que mantém a equipe em alerta. Além dos três pontos, os gaúchos quebraram um incômodo tabu: já eram dois meses e quatro jogos sem vitórias dentro da própria Arena. O alívio foi visível na postura do time, que voltou a se impor diante da torcida e mostrou capacidade de reação após o empate baiano no início da etapa final. Com mais posse de bola e presença ofensiva, o Grêmio demorou a transformar o domínio em perigo real. O Vitória até assustou duas vezes com Aitor Cantalapiedra, uma delas em condição clara após cruzamento de Renato Kayzer. Mas na reta final do primeiro tempo, a pressão tricolor surtiu efeito. Marcos Rocha cobrou lateral, Edenílson testou e, no rebote da defesa de Lucas Arcanjo, André Henrique abriu o placar. O Vitória reagiu logo no retorno do intervalo. Ronald levantou da esquerda, Pavón cortou mal e a bola sobrou para Cantalapiedra, que finalizou de primeira para empatar. O lance expôs a fragilidade defensiva gremista em jogadas aéreas e devolveu confiança ao visitante, que chegou a crescer no duelo. O empate, porém, não abalou os donos da casa por muito tempo. Aos 21, Cristaldo armou rápida tabela com Arthur e encontrou Amuzu aberto pela esquerda. O atacante dominou com calma e finalizou na saída de Lucas Arcanjo, recolocando o Grêmio em vantagem e acendendo novamente a Arena. Já nos minutos finais, a vitória foi consolidada em jogada coletiva. Amuzu arrancou pela ponta e cruzou para o meio da área. Lucas Halter não conseguiu cortar, e Aravena aproveitou a sobra para superar Zé Marcos e marcar o terceiro, fechando o resultado em Porto Alegre. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 3 X 1 VITÓRIA GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Edenílson (Amuzu) e Arthur Melo; Willian (Alysson), Pavón (Cristaldo) e André (Aravena). Técnico: Mano Menezes VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga (Matheuzinho) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas (Romarinho), Ronald Lopes (Lucas Braga) e Cantalapiedra; Ramon, Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura. GOLS - André, aos 47 minutos do primeiro tempo; Cantalapiedra, aos 4, Amuzu, aos 21, e Aravena, aos 44 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Marlon (Grêmio); Camutanga, Baralhas e Erick (Vitória). ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). RENDA - R$ 2.386.302,00. PÚBLICO - 41.025 torcedores. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Grêmio Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 ESPORTES Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar' O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas 28.09.25 12h22 AVANÇO Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’ Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação. 28.09.25 12h24 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17