Grêmio vence o Vitória, afasta a má fase diante da torcida e volta a sonhar com a Libertadores

O Grêmio atravessa um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe gaúcha venceu o Vitória por 3 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada, diante de mais de 41 mil torcedores. O resultado também marcou a estreia de Jair Ventura no comando do time baiano, o quarto treinador com passagem pelo clube nesta Série A.

O triunfo levou o Grêmio ao oitavo lugar, com 32 pontos, alimentando a esperança de buscar vaga na próxima Copa Libertadores. Em contrapartida, o Vitória segue afundado na zona de rebaixamento, estacionado nos 22 pontos e pressionado pela sequência negativa que mantém a equipe em alerta.

Além dos três pontos, os gaúchos quebraram um incômodo tabu: já eram dois meses e quatro jogos sem vitórias dentro da própria Arena. O alívio foi visível na postura do time, que voltou a se impor diante da torcida e mostrou capacidade de reação após o empate baiano no início da etapa final.

Com mais posse de bola e presença ofensiva, o Grêmio demorou a transformar o domínio em perigo real. O Vitória até assustou duas vezes com Aitor Cantalapiedra, uma delas em condição clara após cruzamento de Renato Kayzer. Mas na reta final do primeiro tempo, a pressão tricolor surtiu efeito. Marcos Rocha cobrou lateral, Edenílson testou e, no rebote da defesa de Lucas Arcanjo, André Henrique abriu o placar.

O Vitória reagiu logo no retorno do intervalo. Ronald levantou da esquerda, Pavón cortou mal e a bola sobrou para Cantalapiedra, que finalizou de primeira para empatar. O lance expôs a fragilidade defensiva gremista em jogadas aéreas e devolveu confiança ao visitante, que chegou a crescer no duelo.

O empate, porém, não abalou os donos da casa por muito tempo. Aos 21, Cristaldo armou rápida tabela com Arthur e encontrou Amuzu aberto pela esquerda. O atacante dominou com calma e finalizou na saída de Lucas Arcanjo, recolocando o Grêmio em vantagem e acendendo novamente a Arena.

Já nos minutos finais, a vitória foi consolidada em jogada coletiva. Amuzu arrancou pela ponta e cruzou para o meio da área. Lucas Halter não conseguiu cortar, e Aravena aproveitou a sobra para superar Zé Marcos e marcar o terceiro, fechando o resultado em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 VITÓRIA

GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Edenílson (Amuzu) e Arthur Melo; Willian (Alysson), Pavón (Cristaldo) e André (Aravena). Técnico: Mano Menezes

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga (Matheuzinho) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas (Romarinho), Ronald Lopes (Lucas Braga) e Cantalapiedra; Ramon, Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - André, aos 47 minutos do primeiro tempo; Cantalapiedra, aos 4, Amuzu, aos 21, e Aravena, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marlon (Grêmio); Camutanga, Baralhas e Erick (Vitória).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 2.386.302,00.

PÚBLICO - 41.025 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).