Grêmio supera o Vitória, cola no G-5 do Brasileirão, mas perde Marlon com fratura no tornozelo Time gaúcho mantém invencibilidade de oito jogos, mas lamenta grave lesão de Marlon no tornozelo Estadão Conteúdo 19.03.26 21h27 O Grêmio derrotou o Vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho chegou ao oitavo duelo sem perder na temporada e se aproximou do G-5 da competição, grupo que garante vaga na Libertadores. A partida, porém, foi marcada pela grave lesão do lateral Marlon. O time comandado por Luís Castro não encontrou dificuldades para impor sua estratégia. No primeiro tempo, marcou a saída de bola do adversário e abriu o placar. Na etapa complementar, mudou a postura, buscando o contra-ataque, o que se mostrou eficaz para definir o resultado. Primeiro tempo e gol contra A iniciativa do jogo foi do Grêmio, que se impôs desde o início. A principal válvula de criação era pelos lados do campo, especialmente com o jogador Amuzu. Ele construiu diversas chances até que, aos 26 minutos, fintou a marcação e cruzou rasteiro. Após um bate e rebate na área, Camutanga acabou marcando contra o próprio patrimônio. O time baiano sentiu o golpe. Contudo, evitou uma situação pior quando o VAR (Árbitro de Vídeo) interveio, e o juiz anulou um pênalti assinalado sobre Carlos Vinícius. O confronto seguiu com o mesmo ritmo, com os donos da casa criando volume, mas finalizações de Willian e Amuzu de longe não tiveram sucesso. Estratégia do contra-ataque e ampliação Na volta do intervalo, o Grêmio adotou uma postura com linhas baixas, à espreita do contragolpe. Essa tática deu espaço para o Vitória aparecer no campo de ataque e criar perigo, como em um cabeceio de Cacá. No entanto, a estratégia tricolor logo surtiu efeito. A defesa baiana desorganizada foi aproveitada. O goleiro Weverton lançou Amuzu, que partiu livre e bateu cruzado na saída do goleiro, ampliando o placar aos oito minutos da etapa final. Lesão grave de Marlon impacta partida O clima da partida, que era tranquilo, ganhou contornos tristes na metade do segundo tempo. Em uma disputa por espaço com Erick, o lateral-esquerdo Marlon caiu sobre o pé direito, ocasionando uma grave fratura no tornozelo. O incidente causou comoção entre torcedores e jogadores no estádio. Marlon deixou o campo imediatamente de ambulância, sob aplausos e com seu nome sendo gritado pela torcida. O Vitória, que já havia sentido o gol sofrido, piorou após o ocorrido, cometendo erros de passe e falhas na marcação. O Grêmio aproveitou alguns espaços, mas, satisfeito com o resultado, apenas ditou o ritmo até o apito final. Classificação e próximos desafios Com os três pontos, o Grêmio alcançou 11 pontos, ocupando a sétima colocação, apenas dois a menos que o Fluminense, o quinto colocado e último time na zona de classificação para a Libertadores. O Vitória, por sua vez, permanece na zona intermediária da tabela, em 13º lugar, com sete pontos. Ambas as equipes retornam a campo no domingo. Às 16h, o Grêmio viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, em São Januário. Mais tarde, às 18h30, o Vitória recebe o Mirassol no estádio Barradão, em Salvador. Ficha Técnica GRÊMIO 2 X 0 VITÓRIA Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Público: 20.206 torcedores Renda: R$ 1.143.163,27 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ) Gols: Camutanga (contra), aos 26 minutos do primeiro tempo (Grêmio); Amuzu, aos 8 minutos do segundo tempo (Grêmio) Cartões Amarelos: Gabriel Mec (Grêmio); Nathan Mendes, Cantalapiedra e Renato Kayzer (Vitória) GRÊMIO: Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Marlon (Caio Paulista); Leonel Pérez, Nardoni (Noriega) e Willian (Monsalve); Enamorado (Tetê), Carlos Vinícius e Amuzu (Gabriel Mec). Técnico: Luís Castro. VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Renzo López), Camutanga (Cantalapiedra), Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Tarzia); Erick (Fabri) e Renato Kayzer (Anderson Pato). Técnico: Jair Ventura. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Grêmio Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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