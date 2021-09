Gráficos de Messi e CR7 em game são criticados e viram memes entre gamers

Os fãs do novo eFootball 2022 não estão satisfeitos com os gráficos de dois dos principais jogadores de futebol do mundo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No trailer apresentado aos fãs, os dois aparecem com rostos 'desfigurados', gerando críticas e muitos memes também.

"Hoje eu tô só o Messi do efootball 2022", brincou um internauta no Twitter. 'O início de um sonho// deu tudo errado', brincou outro tuiteiro.