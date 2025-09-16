Capa Jornal Amazônia
GP de São Paulo não vai contar com corrida sprint na Fórmula 1 em 2026; veja calendário

Estadão Conteúdo

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira as seis provas que vão contar com a realização das corridas sprint na temporada 2026 e a grande mudança é a ausência do GP São Paulo nessa nova lista.

As provas que constam nesta nova relação de corrida sprint para o ano que vem são os GPs da China, de Miami, do Canadá, da Inglaterra, da Holanda e de Cingapura.

Desde a introdução do formato, em 2021, esta será a primeira vez que Interlagos não vai contar com uma sprint. Assim, o Brasil vai realizar apenas a corrida principal, no domingo. As etapas da Bélgica, dos Estados Unidos e do Catar também deixaram de constar no calendário das provas com formato reduzido.

Sobre as mudanças, o presidente da F-1, Stéfano Domenicali, afirmou que a novidade vai trazer um impacto positivo junto ao público.

"O F-1 Sprint continuou a crescer em impacto positivo e popularidade desde que foi lançado em 2021. Os eventos oferecem mais ação a cada dia para nossos fãs, parceiros de transmissão e para os promotores, gerando maior comparecimento na audiência", afirmou.

Mohammed Ben Sulayen, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) destacou o sucesso das corridas de curta duração e afirmou que a entidade trabalha para deixar o campeonato ainda mais competitivo.

"O formato Sprint se tornou uma parte cada vez mais emocionante do Campeonato Mundial de F-1, proporcionando corridas de alta intesidade e entretenimento adicional para fãs em todo o mundo. Ao olharmos uma temporada histórica de 2026, com uma nova geração de carros e regulamentos, estou satisfeito em ver o Sprint evoluindo junto com nossas ambições", afirmou.

CALENDÁRIO DE SPRINTS EM 2026

- 13 A 15 de março - GP da China

- 1º a 3 de maio - GP de Miami

- 22 - 24 de maio - GP do Canadá

- 3 a 5 de julho - GP da Inglaterra

- 21 a 23 de agosto - GP da Holanda

-9 a 11 de outubro - GP de Cingapura

.
