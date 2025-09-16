GP de São Paulo não vai contar com corrida sprint na Fórmula 1 em 2026; veja calendário Estadão Conteúdo 16.09.25 9h58 A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira as seis provas que vão contar com a realização das corridas sprint na temporada 2026 e a grande mudança é a ausência do GP São Paulo nessa nova lista. As provas que constam nesta nova relação de corrida sprint para o ano que vem são os GPs da China, de Miami, do Canadá, da Inglaterra, da Holanda e de Cingapura. Desde a introdução do formato, em 2021, esta será a primeira vez que Interlagos não vai contar com uma sprint. Assim, o Brasil vai realizar apenas a corrida principal, no domingo. As etapas da Bélgica, dos Estados Unidos e do Catar também deixaram de constar no calendário das provas com formato reduzido. Sobre as mudanças, o presidente da F-1, Stéfano Domenicali, afirmou que a novidade vai trazer um impacto positivo junto ao público. "O F-1 Sprint continuou a crescer em impacto positivo e popularidade desde que foi lançado em 2021. Os eventos oferecem mais ação a cada dia para nossos fãs, parceiros de transmissão e para os promotores, gerando maior comparecimento na audiência", afirmou. Mohammed Ben Sulayen, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) destacou o sucesso das corridas de curta duração e afirmou que a entidade trabalha para deixar o campeonato ainda mais competitivo. "O formato Sprint se tornou uma parte cada vez mais emocionante do Campeonato Mundial de F-1, proporcionando corridas de alta intesidade e entretenimento adicional para fãs em todo o mundo. Ao olharmos uma temporada histórica de 2026, com uma nova geração de carros e regulamentos, estou satisfeito em ver o Sprint evoluindo junto com nossas ambições", afirmou. CALENDÁRIO DE SPRINTS EM 2026 - 13 A 15 de março - GP da China - 1º a 3 de maio - GP de Miami - 22 - 24 de maio - GP do Canadá - 3 a 5 de julho - GP da Inglaterra - 21 a 23 de agosto - GP da Holanda -9 a 11 de outubro - GP de Cingapura Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo corrida sprint 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 FUTEBOL FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação 15.09.25 19h15 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão 15.09.25 17h05 Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Brasileirão 2025: veja as probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada 16.09.25 8h33 Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial 16.09.25 0h43 PRESÍDIO Robinho é flagrado falando sozinho no presídio de Tremembé, revela jornalista paraense Ex-jogador condenado por agressão sexual enfrenta dificuldades na prisão, segundo Ulisses Campbell 15.09.25 19h10